Концерт группы Pizza в Барнауле Фото: Анна СЕМИНА

В пятницу, 21 апреля, в Барнауле в рамках своего сибирского тура популярная группа Pizza дала концерт, на котором исполнила добрые песни.

За последнюю неделю музыканты успели выступить на легендарном GrelkaFest в Шерегеше, после перебрались в Новосибирск, оттуда в Томск и наконец добрались до Барнаула. В нашем городе концерт состоялся в клубе «Фараон». Как признался солист и основатель группы Сергей Приказчиков, для него это знаковое место.

- Я помню, мы выступали здесь в прошлый раз. Это было лет 9 или 10 назад… Да, вот сейчас я вспомнил, как зашел в этот зал, - с ностальгией говорит музыкант.

За эти годы его коллектив выпустил пять студийных альбомов. Релиз последнего состоялся совсем недавно – в 2022 году. Тем не менее, некоторые песни с новой пластинки уже давно полюбились публике: «Мерцало», «Люблю», «Пружинка», «Дигидом». Кстати, специально для исполнения последней в Барнаул приехал второй участник дуэта – московский музыкант, представитель хип-хоп культуры Миха Гам.

Но все же большую часть полуторачасового сета составляли хиты прошлых лет, многие из них публике запомнились по саунд-трекам из сериала «Молодежка» на СТС: «Фары», «Оружие», «Лифт», «Романс», «Париж», «Улыбка», «Тише» и т.д. Что символично, начался пятничный концерт с песни «Пятница».

Концерт группы Pizza в Барнауле Фото: Анна СЕМИНА

Сам Сергей Приказчиков постарался создать на концерте уютную атмосферу и подобрал именно «добрые» песни, как выразился исполнитель, ведь именно этого сейчас не хватает людям, считает он.

– «Это было невероятно! Спасибо вас, человек с невероятной энергетикой!!!», «Спасибо, были впервые, зарядилась энергией Pizza», «Это было потрясающе», «Концерт топ. Спасибо за автограф на гитаре», «Попасть на концерт вашей группы было моей самой желанной мечтой» Спасибо за ваше творчество!», - написали поклонники группы на странице солиста после концерта.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Что произошло после концерта Сергея Лазарева в Барнауле

В пятницу, 11 ноября, в Барнауле известный российский певец Сергей Лазарев представил яркое театрализованное шоу «Я не боюсь». Его премьера буквально несколько дней назад состоялась в Москве. В теперь ее смогли увидеть жители столицы Алтайского края (подробнее)

«Дима, женись на мне!» Как прошел бесплатный концерт Билана в Барнауле

15 апреля победитель «Евровидения – 2008», исполнитель хитов «Невозможное возможно», Believe, «Номер 1», «Молния» и других дал зажигательный концерт в барнаульском спорткомплексе «Темп». Певец бесплатно выступил для ребятишек с ограниченными возможностями (подробнее)