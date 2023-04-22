Призрак, экскурсии и предсказания: как в алтайской «шишковке» прошла Библионочь

Организаторы смогли удивить гостей

21 апреля в Алтайской краевой библиотеке им. В. Я. Шишкова прошла Библионочь. Основной темой стал 135-летний юбилей «Шишковки». Рассказываем, как прошла акция и чем удивляли гостей.

Библионочь началась оригинально: в 16 часов на улице библиотечные краеведы провели экскурсию и рассказали о зданиях, в которых в разные годы размещалась библиотека, а также жизни Барнаула в разные годы.

Основная программа мероприятий стартовала в 18 часов в «шишковке» с «Бала горных офицеров» - выступление подготовила студия старинного танца «Северная сторона». После этого барнаульцы разошлись по разным площадкам библиотеки. Каждый мог найти активность по душе.

Библионочь-2023 Фото: Олег УКЛАДОВ

Для гостей подготовили различные экскурсии и мастер-классы, выставки и фотозоны. Вес желающие игры в настольные игры, а также наслаждались выступлениями артистов до 22 часов.

Особенно интересной получилась экскурсия в книгохранилище, в котором, гостей встречал призрак Горного Инженера.

Также в «шишковке» работала медиумная, на спиритических сеансах можно было попытаться побеседовать с великими литераторами прошлых веков. К тому же, была возможность получить предсказание и узнать, что будет через 100 лет.

Библионочь-2023 Фото: Олег УКЛАДОВ

Многие купили в библиотеке книги алтайских авторов и разные мелочи от барнаульских мастеров. К тому же, можно было принести в библиотеку различную литературу и получить в подарок сертификат дарителя – приятный сувенир на память о благом деле и празднике. Такую акцию проводят только в юбилейный год.

Кроме того, на первом этаже библиотеки звучали музыкальные хиты разных эпох и работало кафе, где была возможность подкрепиться.

Библионочь-2023 Фото: Олег УКЛАДОВ

Библионочь-2023 Фото: Олег УКЛАДОВ

Библионочь-2023 Фото: Олег УКЛАДОВ

Библионочь-2023 Фото: Олег УКЛАДОВ

Библионочь-2023 Фото: Олег УКЛАДОВ

Библионочь-2023 Фото: Олег УКЛАДОВ

Библионочь-2023 Фото: Олег УКЛАДОВ

Библионочь-2023 Фото: Олег УКЛАДОВ

Библионочь-2023 Фото: Олег УКЛАДОВ

Библионочь-2023 Фото: Олег УКЛАДОВ

Библионочь-2023 Фото: Олег УКЛАДОВ

Библионочь-2023 Фото: Олег УКЛАДОВ

Библионочь-2023 Фото: Олег УКЛАДОВ

Библионочь-2023 Фото: Олег УКЛАДОВ

Библионочь-2023 Фото: Олег УКЛАДОВ

Библионочь-2023 Фото: Олег УКЛАДОВ

Библионочь-2023 Фото: Олег УКЛАДОВ

Библионочь-2023 Фото: Олег УКЛАДОВ

Библионочь-2023 Фото: Олег УКЛАДОВ

Библионочь-2023 Фото: Олег УКЛАДОВ

Библионочь-2023 Фото: Олег УКЛАДОВ

Библионочь-2023 Фото: Олег УКЛАДОВ

Библионочь-2023 Фото: Олег УКЛАДОВ

Библионочь-2023 Фото: Олег УКЛАДОВ

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