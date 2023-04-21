В Барнауле прошел английский завтрак в честь Уильяма Шекспира

Заказ в кафе нужно было сделать на английском Фото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА

23 апреля отмечается Всемирный день английского языка. Он установлен в честь самого знаменитого драматурга в мире, поэта и писателя Уильяма Шекспира. Именно его считают родоначальником современного английского.

В день универсального языка планеты принято проводить различные мероприятия, выставки, собрания, открытые уроки, флешмобы.

В преддверии праздника, в Барнауле также прошло необычное мероприятие – английский шекспировский завтрак. Лингвист Надежда Мельниченко, пригласив гостей в кофейню «Кофе 8», доступно рассказала как человеку, который оказался за границей вести себя в ресторане или кафе, заказать нужное блюдо, не перепутать слова, уметь ориентироваться в гастрономическом английском. Надежда предложила участникам необычного урока рассказать в двух словах о себе, выбрать кофе и десерт, сделав заказ на английском. При этом сотрудники кафе, также участвующие в интересном действе угощали вкусным кофе бесплатно - это был презент.

Наталья считает, что для изучения английского важна душевная обстановка. Например, в помещении, где она преподает английский, нет парт. Слушатели сидят или за чайными столами, или в креслах мешках, а еще в помещении есть окно в небо.

Любопытно, что после этого душевного двухчасового урока в честь Шекспира, на английском заговорила даже девушка, которая никогда до этого его не изучала, а те, кто считал его для себя забытым, стал вдруг общаться с соседом на другие, не гастрономические темы.