Если несовершеннолетние нарушают комендантский час, родителям могут выписать штраф Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае хотят расширить список мест, где детям нельзя находиться без сопровождения взрослых. Во время онлайн-форума вице-спикер АКЗС Денис Голобородько рассказал, какие нормы закона о комендантском часе действуют на сегодняшний день и что предлагается теперь.

– Комендантский час - это запрет на нахождение детей без сопровождения родителей в определенное время суток, - пояснил Голобородько.

На территории Алтайского края комендантский час ввели в 2009 году. Дети в ночное время не могут находиться на улице и общественных местах без взрослых. В возрасте до 16 лет запрет действует с 22.00 до 6.00 часов местного времени, от 16 до 18 лет - с 23.00 до 6.00 часов.

Также по закону утвержден список мест, в которых детям запрещено находиться в любое время. Это дискотеки, клубы, сауны, бани, гостиницы, где распространяются интим-товары, проводятся мероприятия сексуального характера, демонстрируют сцены насилия. В этом же списке казино, пивбары, рюмочные, стройки, коллекторы, теплотрассы, технические этажи, чердаки, подвалы, крыши зданий.

Алтайские депутаты дополнительно предлагают запретить детям и подросткам посещать расселенные дома, признанные ветхими и аварийными, а также подлежащие сносу и бесхозные здания. Но это не все. Особое внимание уделят местам, где ребенок рискует попробовать табачную продукцию или купить курительные устройства. Речь идет, например, о кальянных или магазинах, где торгуют вейпами.

– Также, учитывая, что ежегодно на водных объектах края происходят несчастные случаи с детьми и подростками (только в 2022 году утонуло 8 детей), мы предлагаем закрепить, что не допускается нахождение несовершеннолетних на водных объектах без сопровождения лица, уже достигшего возраста 18 лет, - отметил Денис Голобородько.

Если несовершеннолетние нарушают комендантский час, родителям могут выписать штраф по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ. Сумма составляет от 100 до 500 рублей, если это происходит неоднократно, то семья рискует встать на учет в органы профилактики