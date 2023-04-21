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Общество21 апреля 2023 10:00

Купаться только со взрослыми? В Алтайском крае хотят ужесточить комендантский час для детей

Депутаты хотят расширить список мест, где детям нельзя находиться одним
Вера Березовская
Если несовершеннолетние нарушают комендантский час, родителям могут выписать штраф

Если несовершеннолетние нарушают комендантский час, родителям могут выписать штраф

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае хотят расширить список мест, где детям нельзя находиться без сопровождения взрослых. Во время онлайн-форума вице-спикер АКЗС Денис Голобородько рассказал, какие нормы закона о комендантском часе действуют на сегодняшний день и что предлагается теперь.

– Комендантский час - это запрет на нахождение детей без сопровождения родителей в определенное время суток, - пояснил Голобородько.

На территории Алтайского края комендантский час ввели в 2009 году. Дети в ночное время не могут находиться на улице и общественных местах без взрослых. В возрасте до 16 лет запрет действует с 22.00 до 6.00 часов местного времени, от 16 до 18 лет - с 23.00 до 6.00 часов.

Также по закону утвержден список мест, в которых детям запрещено находиться в любое время. Это дискотеки, клубы, сауны, бани, гостиницы, где распространяются интим-товары, проводятся мероприятия сексуального характера, демонстрируют сцены насилия. В этом же списке казино, пивбары, рюмочные, стройки, коллекторы, теплотрассы, технические этажи, чердаки, подвалы, крыши зданий.

Алтайские депутаты дополнительно предлагают запретить детям и подросткам посещать расселенные дома, признанные ветхими и аварийными, а также подлежащие сносу и бесхозные здания. Но это не все. Особое внимание уделят местам, где ребенок рискует попробовать табачную продукцию или купить курительные устройства. Речь идет, например, о кальянных или магазинах, где торгуют вейпами.

– Также, учитывая, что ежегодно на водных объектах края происходят несчастные случаи с детьми и подростками (только в 2022 году утонуло 8 детей), мы предлагаем закрепить, что не допускается нахождение несовершеннолетних на водных объектах без сопровождения лица, уже достигшего возраста 18 лет, - отметил Денис Голобородько.

Если несовершеннолетние нарушают комендантский час, родителям могут выписать штраф по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ. Сумма составляет от 100 до 500 рублей, если это происходит неоднократно, то семья рискует встать на учет в органы профилактики

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