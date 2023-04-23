«Комсомолка» собрала самые популярные места отдыха барнаульцев Фото: Олег УКЛАДОВ

Любимое блюдо на майских праздниках – это, конечно же, шашлыки. Рассказываем, где можно арендовать беседку с мангалом, чтобы пожарить мясо и сколько это стоит.

Парк-отель «Лесные дали»

Адрес: улица Широкая просека,17

Парк-отель находится в сосновом бору, в 15 минутах от центра Барнаула. Помимо беседок, здесь можно арендовать баню с джакузи на открытом воздухе. В беседке есть стол, мангал, скамейки, электричество.

Стоимость:

- Маленькие беседки до 10 человек – 500 руб. за час;

- Большие беседки до 20 человек - 1000 руб. за час.

Дополнительно:

Дети до 7 лет бесплатно, но не более 3 детей. Есть возможность доплатить за каждого человека сверх вместимости. Предлагаются также наборы одноразовой посуды – 50 рублей, печь с казаном – 300 рублей, дрова – 150 рублей.

Контакты для брони: 8(3852) 57-03-57

База «Динамо»

Адрес: Змеиногорский тракт, 36

Эта база хороша тем, что находится прямо в лесу, а добраться до нее просто – рядом есть остановка общественного транспорта. Бронировать беседку можно на целый день – с 10 часов утра до 23.

Стоимость считается исходя из количества человек:

- До 10 человек – 3000 рублей;

- До 30 человек – 4500 рублей;

- До 40 человек – 6000 рублей.

В беседках есть мангал и электричество.

Дополнительно можно арендовать:

- Шпажки – 20 рублей за штуку;

- Решетка - 200 рублей за штуку.

Контакты для брони: 8-963-576 35 60

«Авальман»

Адрес: улица Абаканская, 3Г

Из беседок, расположенных на «Авальмане», можно насладиться видами на реку Обь, а также после сытного обеда, отличным решением станет прогулка по лесу, в котором расположены беседки.

Стоимость:

- Открытая беседка до 12 человек – 4000 рублей за день;

- Закрытая беседка до 14 человек: с понедельника по четверг - 6000 рублей в день, с пятницы по воскресенье – 7000 рублей;

- Открытые беседки до 16 человек - 4500 рублей за день;

- Открытая беседка до 30 человек – 7500 рублей за день.

Контакты для брони: 8(3852) 68-46-20

Комплекс «Крылатых»

Адрес: улица Власихинская, 69т

Пожарить шашлыки на природе предлагает и база «Крылатых». Для поклонников активного отдыха есть возможность арендовать велосипед, те же, кто предпочитают спокойствие, могут отправиться в баню, ее можно арендовать отдельно.

Стоимость:

- Открытые и закрытые беседки до 20 человек – 800 руб. за час;

- Беседки до 25 человек – 900 руб. за час;

- Аренда решеток или десяти шампуров - 100 руб.

Домик с баней маленький - 1000 руб. за час, большой -1300 руб. за час.

Номер для брони: 8(3852) 60-66-82

Шашлык является любимым блюдом на майские праздники Фото: Олег УКЛАДОВ

Гриль-площадка «Пикник»

Адрес: улица Георгия Исакова, 149а, парк развлечений «Арлекино»

Бронировать места для шашлыков на площадке уже не только можно, но и нужно. Все беседки открытые, электричество в них проведено. Каждый четвертый час идет в подарок. На территории беседок оборудованы мангалы, но решетки лучше брать с собой.

Стоимость:

- Маленькая беседка до восьми человек: с понедельника по четверг - 300 руб. за час. с пятницы по воскресенье – 400 руб. за час;

- Большая беседка на 10, 15 и 20 человек: с понедельника по четверг - 500 руб. за час, с пятницы по воскресенье – 700 руб. за час.

Контакты для брони: 8(3852) 60-28-27

Гриль-парк «Засада»

Адрес: улица Георгия Исакова, 149а, парк развлечений «Арлекино»

В «Арлекино» расположена ещё одна площадка – «Засада». Здесь есть детская площадка, можно арендовать мячи и бадминтон. Из удобств в домике администратора находится микроволновка, чайник, штопор, консервный нож, большой холодильник. Во всех беседках есть мангалы. Территория обработана от клещей и комаров.

Стоимость:

- Беседка «мини» (до восьми человек), без электричества и розетки. С понедельника по четверг – 250 руб. за час, с пятницы по воскресенье – 450 руб. за час;

- Беседка «Оптима» (до 10 человек), частично закрыта от ветра и дождя, есть розетка. С понедельника по четверг – 350 руб. за час, с пятницы по воскресенье и в праздники – 550 руб. за час;

- Беседка «Стандарт» (до 15 человек), есть свет и розетка, полностью закрыта от ветра и дождя. С понедельника по четверг – 450 руб. за час, с пятницы по воскресенье – 850 руб. за час;

- Беседка «Комфорт» (до 18 человек), закрытая, со светом и розеткой. С понедельника по четверг – 500 руб. за час, с пятницы по воскресенье – 900 руб. за час;

- Беседка «Макси» (до 35 человек) с электричеством, закрытая. С понедельника по четверг – 700 руб. за час, с пятницы по воскресенье и в праздники – 1200 руб. за час.

В стоимость аренды входит решетка и шпажки, уголь и розжиг можно приобрести дополнительно.

Контакты для брони: 8(3852) 60-36-02; 8-913-210-36-02

Развлекательный комплекс «Планета Q»

Адрес: Байкальская, 47

Забронировать открытую беседку с мангалом и электричеством предлагают в комплексе «Планета Q». По территории комплекса гуляют милые кролики, которых можно покормить. С 1 мая начнут работать бассейны с подогревом, также за отдельную плату можно попариться в бане.

Стоимость:

- Беседка до 8 человек – 350 руб. за час;

- От 8 до 15 человек – 550 руб. за час.

В стоимость входит решетка и шпажки. Уголь можно приобрести в комплексе.

Бронь по телефону: 8 961 230 20 10

База отдыха «Лесные просторы»

Адрес: Власихинская улица, 67а/109

Если с погодой не повезет, то можно арендовать просторную теплую беседку в черте города. В стоимость беседки с печью-камином, музыкальным центром и ТВ входит летняя веранда. Есть мангальная зона, детский уголок с песочницей. При бронировании 6 часов – 7 час в подарок.

Стоимость:

- Беседка до 12 человек – 1000 руб. за час;

- Беседка до 25 человек – 1100 руб. за час;

- Беседка свыше 25 человек – 1800 руб. за час.

Бронь по телефону: 8(3852) 60 60 79

Напомним, что с этого года действуют новые правила пожарной безопасности. Теперь мангалы или жаровни можно устанавливать в пяти и более метрах от ближайших домов или других построек. В радиусе двух метров от шашлычной зоны не должно быть горючих материалов.