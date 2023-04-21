Праздничный салют над Барнаулом Фото: Олег УКЛАДОВ

Стали известны площадки, на которых в День Победы в Барнауле 9 мая 2023 года будет проходить салют Победы, посвященный 78-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Традиционно основным местом праздничных торжеств в Барнауле станет площадь Сахарова. Над ней же будет дан и главный краевой салют Победы. Кроме этого, как отмечают в мэрии, фейерверки пройдут во всех районах города.

Итак, салют на День Победы в Барнауле 9 мая 2023 года пройдет на следующих площадках:

• площадь Сахарова;

• площадь перед зданием на улице Германа Титова, 9;

• парк «Арлекино» (ул. Георгия Исакова, 149);

• парк им. Ленина;

• площадь Мира (ул. Георгия Исакова, 21);

• поселок Научный городок;

• поселок Гоньба;

Начало фейерверков – в 22:00.

Продолжительность салюта над площадью Сахарова составит не менее 7 минут, салюты на других площадках будут менее продолжительными.

Кстати, на 1 мая 2023 барнаульцев тоже ждет фейерверк. Его запустят с акватории реки Обь, у Речного вокзала. Начало пиротехнического шоу – в 22:00. Его продолжительность составит не менее 5 минут. Самыми удобными местами для просмотра станут территория Нагорного парка и набережная реки Оби. Фейерверк можно будет увидеть и с ближайших улиц. А если вы живете в центре города, то самое удобное место - из окон и с балконов домов, главное чтобы был вид в сторону набережной.

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