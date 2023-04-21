Праздничный салют над Барнаулом
Фото: Олег УКЛАДОВ
Стали известны площадки, на которых в День Победы в Барнауле 9 мая 2023 года будет проходить салют Победы, посвященный 78-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Традиционно основным местом праздничных торжеств в Барнауле станет площадь Сахарова. Над ней же будет дан и главный краевой салют Победы. Кроме этого, как отмечают в мэрии, фейерверки пройдут во всех районах города.
Итак, салют на День Победы в Барнауле 9 мая 2023 года пройдет на следующих площадках:
• площадь Сахарова;
• площадь перед зданием на улице Германа Титова, 9;
• парк «Арлекино» (ул. Георгия Исакова, 149);
• парк им. Ленина;
• площадь Мира (ул. Георгия Исакова, 21);
• поселок Научный городок;
• поселок Гоньба;
Начало фейерверков – в 22:00.
Продолжительность салюта над площадью Сахарова составит не менее 7 минут, салюты на других площадках будут менее продолжительными.
Кстати, на 1 мая 2023 барнаульцев тоже ждет фейерверк. Его запустят с акватории реки Обь, у Речного вокзала. Начало пиротехнического шоу – в 22:00. Его продолжительность составит не менее 5 минут. Самыми удобными местами для просмотра станут территория Нагорного парка и набережная реки Оби. Фейерверк можно будет увидеть и с ближайших улиц. А если вы живете в центре города, то самое удобное место - из окон и с балконов домов, главное чтобы был вид в сторону набережной.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Бессмертный полк на Алтае 9 мая 2023 года: будет ли шествие, где пройдет
Стало известно, в каком формате пройдет Бессмертный полк на Алтае 9 мая 2023 года (подробнее)