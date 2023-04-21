Бессмертный полк на Алтае 9 мая 2023 года: будет ли шествие, где пройдет

Бессмертный полк на Алтае 9 мая 2023 года Фото: Олег УКЛАДОВ

Накануне стало известно, что федеральный штаб отменил очное шествие Бессмертного полка в России. Как стало известно «Комсомолке», в Алтайском крае также очного шествия не ожидается. В каком формате пройдет Бессмертный полк на Алтае 9 мая 2023 года – в нашем материале.

Как ссылается ТАСС на сопредседателя центрального штаба ООД «Бессмертный полк России» и депутата Госдумы Елену Цунаеву, ряд регионов (Крым в частности) решили отказаться от шествия в силу угрозы.

Вместо традиционного шествия россиянам предложили разместить фотографии своих родственников-ветеранов в соцсетях, на одежде, автомобиле или на сайте движения.

Официального распоряжения об отмене очного шествия в Алтайском крае пока не было, но, как рассказали «Комсомолке» в пресс-службе правительства региона, так как шествие отменено на федеральном уровне, то и в нашем регионе его не будет. Подробности обещали предоставить чуть позднее. В то же время, известно о проведении других масштабных мероприятий 9 мая в Барнауле, подробнее о них можно прочитать по ссылке.

Тем временем, в Республике Алтай уже официально объявили об отмене очного шествия. Решение принято республиканским правительством. Как рассказал заместитель руководителя аппарата главы и правительства Республики Алтай, пресс-секретарь главы Республики Алтай Олега Хорохордина Михаил Максимов в своем телеграм-канале, другие праздничные мероприятия состоятся. Так, на День Победы в регионе пройдет традиционный парад и митинг на Мемориале Славы, а также праздничный концерт на центральной площади Горно-Алтайска.

- В случае принятия федеральных решений об ограничении мероприятий в целях обеспечения дополнительной безопасности изменения могут быть внесены и в программу празднования в Республике Алтай, - отметил Максимов.

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