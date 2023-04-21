Стало известно, какие спикеры выступят на барнаульском бизнес-форуме

В Барнауле состоится масштабный бизнес-форум. Фото: предоставлено бизнес-сообществом "Сила Алтая"

Представители предпринимательского сообщества Алтайского края встретятся в рамках ежегодного барнаульского бизнес-форума 27 апреля 2023 года. Мероприятие, которое, безусловно, будет интересно и тем, кто уже давно строит свой бизнес, и тем, кто только начинает свой путь в предпринимательстве, пройдет в концертном зале АГИКа.

Спикеры форума – это успешные бизнесмены и авторитетные специалисты, экспертность которых признана как в Алтайском крае, так и во всей стране. В рамках мероприятия выступающие поделятся накопленным опытом и стратегиями развития в предпринимательстве.

Кто выступит перед участниками форума

Спикеры барнаульского бизнес-форума. Фото: предоставлено бизнес-сообществом "Сила Алтая"

Сергей Приб – генеральный директор АО "Алтайкрайэнерго", депутат Алтайского краевого Законодательного Собрания;

Спикеры барнаульского бизнес-форума. Фото: предоставлено бизнес-сообществом "Сила Алтая"

Ирина Бубенко – управляющая АО "Альфа-Банк" в Алтайском крае;

Спикеры барнаульского бизнес-форума. Фото: предоставлено бизнес-сообществом "Сила Алтая"

Юрий Шамков – владелец барнаульского завода АТИ, председатель Общественной палаты Алтайского края;

Спикеры барнаульского бизнес-форума. Фото: предоставлено бизнес-сообществом "Сила Алтая"

Ольга Пашаева – директор издательского холдинга "РЕГИОН", журналист;

Спикеры барнаульского бизнес-форума. Фото: предоставлено бизнес-сообществом "Сила Алтая"

Андрей Степурко – владелец сети кинотеатров "Киномир" и парк-отеля "Чайка", врач-психотерапевт, заслуженный тренер РФ;

Спикеры барнаульского бизнес-форума. Фото: предоставлено бизнес-сообществом "Сила Алтая"

Наталья Вишневская – учредитель юридического сообщества "Аргумент", практикующий юрист;

Спикеры барнаульского бизнес-форума. Фото: предоставлено бизнес-сообществом "Сила Алтая"

Артем Рейзбих – владелец центра здоровья и спорта River, генеральный директор производственной компании "Диоксид";

Спикеры барнаульского бизнес-форума. Фото: предоставлено бизнес-сообществом "Сила Алтая"

Анастасия Слискова – коммерческий директор сети ресторанов "Гриль №1";

Спикеры барнаульского бизнес-форума. Фото: предоставлено бизнес-сообществом "Сила Алтая"

Александр Барбашин – руководитель сети фитнес-клубов, мастер спорта международного класса;

Спикеры барнаульского бизнес-форума. Фото: предоставлено бизнес-сообществом "Сила Алтая"

Наталья Бешлиу – создатель школы физиогномики, переговорщик, профайлер, эксперт федеральных телеканалов.

Программа мероприятия обширна, она посвящена практикам работы в современных реалиях: маркетингу, финансам, IT-сфере, сервису, антикризисным мерам, партнерству, продажам и бизнес-психологии.

На официальном сайте форума вы можете познакомиться с остальными спикерами, ознакомиться с подробной программой форума и узнать всю необходимую информацию о тарифах.

Рекламодатель: ИП Сингач Артем Николаевич, ИНН 222307319960