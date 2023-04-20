В Алтайском крае газифицировано еще одно домовладение в рамках догазификации

Мероприятия по пуску газа Фото: Олег УКЛАДОВ

А после ввода в эксплуатацию еще одного газопровода длиной почти 3 километра будут созданы условия для газификации около 150 домов жителей Белоярска. Церемония пуска газа прошла при участии первого заместителя Председателя Совета Федерации РФ Андрея Турчака, губернатора Алтайского края Виктора Томенко и генерального директора компании «Газпром межрегионгаз» Сергея Густова.

Мероприятия по пуску газа Фото: Олег УКЛАДОВ

После торжественной части они посетили дом Валерия Коробейникова, ставшего первым жителем района, которому провели сетевой газ в рамках программы социальной газификации. Валерию Егоровичу скоро исполнится 73 года. Ветеран труда Алтайского края долгие годы проработал педагогом в школе, потом 20 лет трудился на железной дороге.

Мероприятия по пуску газа Фото: Олег УКЛАДОВ

Сейчас он на пенсии, но активности не сбавляет. Летом рыбалка и грибы, пешие походы. Осенью и зимой — домашнее хозяйство, свой сад и огород. Дети уже выросли, живут в Москве. Но, как рассказал нам Валерий Егорович, он переезжать не намерен. Ведь другого такого места как Алтайский край с его уникальной природой в стране просто нет.

#безопасныйгаз, #газдлялюдей