Жареные бананы и картофель по-египетски: как в Барнауле прошел фестиваль национальной кухни

Праздник национальной кухни прошёл в АлтГТУ Фото: Олег УКЛАДОВ

19 апреля в стенах Алтайского государственного технического университета прошел традиционный фестиваль национальной кухни. Все блюда были приготовлены иностранными студентами вуза.

Это, пожалуй, самая любимая выставка, где экспонаты (блюда) можно не только посмотреть, но и попробовать. А вообще, их настоятельно рекомендуют попробовать. Иначе откуда вы узнаете, чем таджикский плов отличается от узбекского?

Праздник национальной кухни прошёл в АлтГТУ Фото: Олег УКЛАДОВ

В этом году свои коронные блюда представили иностранные студенты «политеха» из Египта, Монголии, Нигерии, Сомали, Афганистана, Таджикистана, Узбекистана и Казахстана. На церемонии открытия участников приветствовал ректор АлтГТУ Андрей Марков:

– Чудесная в нашем университете традиция – весной организовывать праздник национальной кухни. Наш Алтайский государственный технический университет является многонациональным университетом. Около тысячи студентов из разных стран обучаются в АлтГТУ. Ну, а где зарождаются новые знакомства, проходит общение? Конечно же, за столом. Угощайтесь с удовольствием, дорогие гости! – сказал он и пожелал приятного аппетита.

Праздник национальной кухни прошёл в АлтГТУ Фото: Олег УКЛАДОВ

Больше 30 блюд приготовили учащиеся вуза: долма, картофель по-египетски, пышные казахские баурсаки, сочные манты, курутоб, самса… От одного только перечисления текут слюнки, а если увидеть все это кулинарное разнообразие, то сразу же захочется попробовать приготовить их самостоятельно. Поэтому местные «кулинары» с удовольствием делились рецептами.

– Ммм. Очень вкусно, - протяжно произносили гости фестиваля.

Еще бы! Для того чтобы познакомить сибиряков с культурой своей страны, иностранные студенты провели у плиты несколько часов. Они признаются, что готовили с любовью и ноткой ностальгии по родной земле.

Праздник национальной кухни прошёл в АлтГТУ Фото: Олег УКЛАДОВ

Праздник национальной кухни прошёл в АлтГТУ Фото: Олег УКЛАДОВ

Праздник национальной кухни прошёл в АлтГТУ Фото: Олег УКЛАДОВ

Праздник национальной кухни прошёл в АлтГТУ Фото: Олег УКЛАДОВ

Праздник национальной кухни прошёл в АлтГТУ Фото: Олег УКЛАДОВ

Праздник национальной кухни прошёл в АлтГТУ Фото: Олег УКЛАДОВ

Праздник национальной кухни прошёл в АлтГТУ Фото: Олег УКЛАДОВ

Праздник национальной кухни прошёл в АлтГТУ Фото: Олег УКЛАДОВ

Праздник национальной кухни прошёл в АлтГТУ Фото: Олег УКЛАДОВ

Праздник национальной кухни прошёл в АлтГТУ Фото: Олег УКЛАДОВ

Праздник национальной кухни прошёл в АлтГТУ Фото: Олег УКЛАДОВ

Праздник национальной кухни прошёл в АлтГТУ Фото: Олег УКЛАДОВ

Праздник национальной кухни прошёл в АлтГТУ Фото: Олег УКЛАДОВ

Праздник национальной кухни прошёл в АлтГТУ Фото: Олег УКЛАДОВ

Праздник национальной кухни прошёл в АлтГТУ Фото: Олег УКЛАДОВ

Праздник национальной кухни прошёл в АлтГТУ Фото: Олег УКЛАДОВ

Праздник национальной кухни прошёл в АлтГТУ Фото: Олег УКЛАДОВ

Праздник национальной кухни прошёл в АлтГТУ Фото: Олег УКЛАДОВ

Праздник национальной кухни прошёл в АлтГТУ Фото: Олег УКЛАДОВ

Праздник национальной кухни прошёл в АлтГТУ Фото: Олег УКЛАДОВ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Самовары, катание яиц, «христосование» с усопшими: как пройдет Красная горка-2023 в Барнауле

В воскресенье 23 апреля отмечается Красная горка. Так в народе называют первое воскресенье после Пасхи. Православные называют эту дату еще и Фоминым днем (когда по писанию Фома неверующий с удивлением встретил Христа), а также Антипасхой (подробнее)