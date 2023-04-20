Метеозависимыми являются люди с сердечно-сосудистыми и нервными заболеваниями Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Апрель этого года оказался богатым на астрономические события: ретроградный Меркурий, солнечное затмение. И плюс к этому землю накроют магнитные бури – сразу четыре! «Кошмар! А мы вообще выживем!?» - полушутя задаются вопросами барнаульцы. Алтайские специалисты рассказали, как повлияют эти события на нашу жизнь и чего стоит опасаться.

Ретроградный Меркурий в апреле-мае 2023 года

По словам алтайского астролога Натальи Лучниковой, Меркурий станет ретроградным с 21 апреля по 14 мая. Поэтому все, что связано с динамикой: деловой активностью, техникой, коммуникациями – лучше перенести на другое время.

- Это не время начинать, потому что к этим начинаниям придется возвращаться. Не исключены потери, ошибки, поломки, переделки, исправления. Вот чтобы этого избежать, начинайте все важное и значимое до 21 апреля или после 14 мая, - предупреждает специалист по звездам.

Еще ретроградный Меркурий создает такой интересный эффект во времени, как «зависание» - ничего нового в жизни не происходит. Но зато можно навести порядок в том, что уже вошло в жизнь, но не еще не устаканилось.

- Можно что-то перестроить, пересмотреть, с кем-то помириться, исправить шероховатости из прошлого, которые цепляют своей остротой, - говорит астролог.

Солнечное затмение в апреле-мае 2023 года

Сегодня, 20 апреля, мы вошли в период солнечного затмения, которое завершится 5 мая лунным затмением. Это период называют кармическим коридором затмений.

- В затмение не видно света и ориентиров, поэтому обостряется эмоциональный накал – это важно помнить, чтобы не напрограммировать себе того, от чего потом можно захлебнуться. В это время закладываются программные коды на будущее, - объясняет Наталья Лучникова.

Она подчеркивает, что заложенные программы будут разворачиваться не только в ближайший год, но и в последующие 19 лет. Поэтому крайне важно быть внимательными к мыслям, обетам, словам, пожеланиям, зарокам и отказам.

По словам астролога в затмение происходит «перепрошивка» пространства, в которую лучше не вмешиваться. Это такое замирание между прошлым и будущим, когда энергия не движется, потому что прошлого уже нет, а будущее еще не наступило.

- Ощущение раздрая усилят энергии Овна, в которых проходит затмение. Эти энергии - про стремление к независимости. А Плутон добавит горячности в сердца. Будет хотеться срочно что-то сделать, но, повторюсь, это не время начинать что-то важное, ценное и значимое. Подождите, когда закончится перепрошивка, и тогда уже начинайте действовать, - советует специалист.

Плутон в Водолее создаст напряжение и опасность в воздухе, в массовках. Поэтому перемещения, поездки лучше перенести на более спокойный период.

Вообще если хотите от чего-то отказаться, то затмение для этого – самое подходящее время. Тогда все надоевшее (отношения, люди, привычки, вещи) с большой долей вероятности уйдут навсегда.

Еще затмение вскроет то, что прежде было искаженным. Это, прежде всего, касается отношений и событий. К этому нужно быть готовым, чтобы не нарубить с плеча, дать себе время на переосмысление.

Магнитные бури в апреле 2023 года

По данным лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики, в Алтайском крае 26, 27, 28 и 30 апреля ожидаются магнитные бури. К счастью, они будут слабыми – уровня G1 (сильным считается уровень G5). Однако метеочувствительные люди все равно могут почувствовать изменения в магнитном поле Земли.

В основном, как говорят врачи, метеозависимыми являются люди с сердечно-сосудистыми и нервными заболеваниями. Они могут почувствовать недомогание. Медики рекомендуют им на это время отказаться от алкоголя, стимуляторов типа кофеина и энергетиков, от острой, копченой и соленой пищи. А перед сном выпивать чай из успокоительных трав.

По словам доцента кафедры радиофизики и теоретической физики института цифровых технологий, электроники и физики АлтГУ Николая Волкова, бури оказывают влияние и на технику – могут возникнуть сбои в ее работе.

- Бури - это возмущение геомагнитного поля Земли, обусловленные выбросом солнечной плазмы. Плазма, по сути, представляет собой поток радиации. Как и любое радиоактивное излучение, оно оказывает сильное негативное влияние на все живое на планете, – отметил ученый.

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