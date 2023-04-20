Самовары, катание яиц, «христосование» с усопшими: как пройдет Красная горка-2023 в Барнауле

В воскресенье, 23 апреля, как и в любой другой день на неделе после Пасхи, можно позвонить в церковные колокола Фото: Олег УКЛАДОВ

В воскресенье 23 апреля отмечается Красная горка. Так в народе называют первое воскресенье после Пасхи. Православные называют эту дату еще и Фоминым днем (когда по писанию Фома неверующий с удивлением встретил Христа), а также Антипасхой.

- Приставка «анти» здесь обозначает «вместо». Это вовсе не противопоставление светлому празднику Пасхи, который мы отметили 16 апреля, - объясняет священник Анатолий Бочкар, - наоборот, свидетельство, что праздник продолжается.

Но, как спутались названия праздника, так и представления народные о Красной Горке перепутаны. Так, в селе Хомутино Целинного района старожилы рассказывали студентам,записывающим устные рассказы, что раньше на Красную горку «Пасху зажигали» — привозили на гору солому и зажигали её, таким образом, провожая Пасху.

По народным традициям, на Красную горку катали и крашеные яйца с возвышений. До пандемии радостные фестивали с катанием пасхальных яиц устраивали во дворе Храма Иоанна Богослова в Барнауле на улице Шумакова.

- Нынче размашистого праздника не будет, но на улицу выставят самовары с пасхальным угощением, - рассказал «Комсомолке» протоирей Георгий Крейдун. - Утром в Храме Иоанна Богослова будут совершаться Божественные Литургии Иоанна Златоуста. Кроме того, пройдет Молебен о даре чадородия.

- По древним славянским традициям в этот день радовались как в селениях, так и на кладбищах,- рассказывает исследовательница народных обрядов Наталья Васильева. - Существовало поверье, что «на Красную горку все мертвые встают, молятся Богу и видят, кто к ним на могилки приходит и радуются вместе с живыми. Несмотря на то, что многие батюшки не рекомендуют приносить еду и питие на могилки, многие люди, по традиции несут туда пасхальные яства, чтобы похристосоваться» с усопшими близкими.

Также покойных особо поминают в Родительский день - Радоницу. В этом году она выпадает на 25 апреля. Напомним, что в этот день в Барнауле организуют бесплатный транспорт до кладбищ. Он будет ходить с 7.00 до 18.00 по маршрутам:

Михайловское кладбище: автобусы с конечной остановки «Микрорайон Урожайный»;

Гоньбинское кладбище: автобусы с остановки «Гипермаркет Алтай»;

Власихинское кладбище: автобусы с остановки «Площадь Текстильщиков», трамваи с Малаховского кольца до депо №3;

Черницкое кладбище – автобусы с остановки «Кордон», трамваи с депо №1 до остановки «Кордон».

На кладбищах желающим обещают предоставить бесплатно инвентарь и мешки для мусора.

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