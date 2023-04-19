Кина не будет: житель Новоалтайска застал подругу в постели с любовником и убил его телевизором

Подозреваемый использовал телевизор не по прямому назначению Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

Жанр этой криминальной истории можно смело назвать любовной драмой. 14 апреля житель Новоалтайска застал свою гражданскую жену в постели с другим и убил его… телевизором!

В тот день компания из четверых человек, сидя в квартире, мирно выпивала. Но тут спиртное закончилось. И стоило сожителю 42-летней дамы отлучиться в магазин за выпивкой вместе с товарищем, как она тут же прыгнула в постель к оставшемуся с ней мужчине 53-ех лет. Не вовремя вернувшийся из магазина сожитель застал возлюбленную в объятиях другого прямо в кровати и, недолго думая, начал избивать соперника. В ход пошел телевизор, которым он нанес потерпевшему удары по голове от которых тот спустя некоторое время скончался.

Следствие возбудило уголовное дело по статье умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть, в отношении 38-летнего мужчины. Известно, что подозреваемый нигде официально не работал, да и в целом вся компания собутыльников вела не самый целомудренный образ жизни.

- В настоящее время подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, следователем готовится ходатайство в суд об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Следствием ведется сбор и закрепление доказательств для предъявления мужчине обвинения. Расследование уголовного дела продолжается, - рассказали в СК по Алтайскому краю.

Ранее «Комсомолка» рассказывала историю, произошедшую в Республике Алтай. Там в ноябре 2022 года произошло двойное убийство на почве ревности. Тогда подозреваемый поджег дом, чтобы скрыть следы преступления. Подробнее можно прочесть по ссылке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На Алтае с начала года 12 человек насмерть отравились алкоголем

Всего пострадали 27 жителей региона (подробнее)