Алименты больше, чем заработок: история не злостного должника

Не все должники скрываются от приставов, некоторые идут к ним за помощью

В 2022 году на злостных должников по алиментам на содержание собственных детей в Алтайском крае было возбуждено 1116 уголовных дел. Некоторые из них так и не смогли рассчитаться и отправились за решетку.

Однако, как рассказывают в Главном управлении Федеральной службы судебных приставов, не всегда неплательщики – злостные. Иногда действительно так складываются обстоятельства, что они не могут вовремя перевести деньги, а потом проблемы одна за другой накладываются как снежный ком и человек уже не может найти выход из ситуации. Так произошло и с Александром.

У мужчины трое несовершеннолетних детей, к которым он прекрасно относится и всегда готов общаться с ними и помогать. А вот с бывшей супругой расстались на не самой приятной ноте, так что о дружественных отношениях после расставания речи не идет.

– Работа у мужчины сезонная. Из последней северной вахты он вернулся без денег и с подорванным здоровьем. Официально трудоустроен он не был, поэтому рассчитывать на компенсации не может, - рассказывают в управлении.

Полюбовно договориться об отсрочке платежей Александр не смог. Поначалу первые месяцы частично старался погашать задолженность, где-то помогали родственники, но официальной работы все не было. Спустя несколько месяцев, Татьяна, бывшая жена, обратилась к приставам для возбуждения исполнительного производства.

После этого уже сам Александр не стал официально трудоустраиваться, поскольку в этом случае в счет алиментов сразу бы удерживалась существенная часть его дохода. Перебивался временными и непостоянными подработками, то, что удавалось заработать, оставлял себе, стал скрываться от приставов. Ситуация стала критической. И в этот момент сотрудники органа принудительного исполнения, опираясь на букву закона, были вынуждены рассчитывать долг по алиментам, исходя из среднероссийской заработной платы. А она составляет 42 тысячи рублей. Это было в несколько раз больше, чем многодетный отец в принципе зарабатывал.

На текущий момент его долг уже превысил полмиллиона рублей, не считая административных штрафов. И сумма продолжает расти. Встал вопрос о возбуждении в отношении Александра уголовного дела.

В один день мужчина узнал о проекте судебных приставов и медиаторов «Родители навсегда». Он решил, что возможно это его последний шанс наладить жизнь и отношения с детьми, а может и с бывшей супругой. Сейчас он работает со специалистами и пытается разобраться со сложившейся ситуацией.

Отметим, до конца сентября в рамках проекта «Родители навсегда» в отделении судебных приставов занимающихся взысканием алиментов, можно пройти бесплатную процедуру медиации. Ее проводит специалист краевой Ассоциации медиаторов. Заявку жители Барнаула могут оставить в социальных сетях проекта («Одноклассники», «ВКонтакте») или воспользоваться контактами, указанными на сайте.

Также при необходимости должники могут воспользоваться комнатой медиации в отделении судебных приставов по исполнению исполнительных документов о взыскании алиментных платежей по городу Барнаулу по адресу: улица Профинтерна, 50, кабинет 8. Часы работы: понедельник, вторник, среда и пятница с 9 до 13 часов, четверг - с 9 до 18 часов.

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