В Алтайском крае зафиксировали рекорды по количеству выпавшего снега и температуре

В регион пришли холодные воздушные массы из районов Арктики Фото: Олег УКЛАДОВ

Алтайский край засыпало снегом. Сразу на несколько метеостанциях зафиксировали новые рекорды по числу выпавших осадков. Кроме того, в некоторых районах был аномальный мороз. Подробнее об этом рассказала Людмила Сырых, начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского Гидрометцентра.

Рекорды конкретных дней по количеству впавшего снега в Алтайском крае зафиксировали 15 апреля на 10 метеостанциях и 17 апреля на 9 метеостанциях (всего в регионе их 31).

– Например,15 апреля 32 мм осадков выпало в Чарышском, перебив предыдущий рекорд 10 мм, установленный в 1972 году. 17 апреля больше всего снега выпало в Змеиногорске – 22 мм, перебив рекорд в 13 мм от 1961 года, – отметила Людмила Сырых.

Рекордными были и морозы, которые обрушились в апреле на регион. 16, 18 и 19 апреля на многих метеостанции также были перебиты температурные рекорды данных дней.

– 18 апреля на 22 метеостанциях в Алтайском крае были установлены новые минимальные температуры данных суток, а 19 апреля на девяти метеостанциях, – пояснили в алтайском Гидрометцентре.

18 апреля холоднее всего было в Волчихе, где столбики термометров опустились до отметки -20,4, побив рекорд 2008 года в -12,1 градус. В Ребрихе же в этот день похолодало до -20,3, перебив рекорд 2008 года в -14,6 градусов.

По словам синоптика, причина такой погоды в том, что в регион пришли холодные воздушные массы из районов Арктики.

Ранее мы писали о том, что в ближайшие дни в Алтайском крае сохранится морозная погода. Уже в ночь на 20 апреля в регионе похолодает до -6…-11, местами по югу до -18 градусов. На дорогах будет сильная гололедица. Днем 20 апреля столбики термометров покажут +2…+7 градусов.

В МЧС призывают жителей и гостей региона помнить о правилах безопасности. Спасатели рекомендуют отказаться от дальних поездок в сильную непогоду.

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