Алтайские медики рассказали, кто может сдать кровь и как подготовиться к процедуре

Каждый донор получает справку на 2 дня отдыха и компенсацию на питание Фото: Олег УКЛАДОВ

С 17 по 23 апреля в Алтайском крае проходит Неделя популяризации донорства крови. Медики напомнили, как подготовиться к процедуре, и кто может в ней участвовать.

Реальная помощь

В прошлом году донорами стали более 26 тысяч жителей Алтайского края. Всего заготовили свыше 33 тысяч литров цельной крови.

– Донорская кровь, как уникальное лечебное средство, незаменима при переливании пострадавшим от ожогов и травм, при проведении сложных операций и при тяжелых родах. Кровь жизненно необходима больным гемофилией, анемией и онкологическим больным при химиотерапии, – подчеркнули в минздраве.

Специалисты службы крови работают не только стационарно, но и выезжают в разные районы Алтайского края. Все медорганизации получают компоненты в полном объеме.

Донором может стать любой здоровый человек старше 18 лет с весом свыше 50 килограммов. Мужчины могут сдавать кровь не более пяти раз в год, а женщины не более четырех раз со дня первой сдачи.

Как подготовиться к сдаче

Накануне и в день сдачи нельзя есть жирную, жареную, острую, а также копченую пищу. Кроме того, лучше исключить шоколад, орехи, финики и некоторые другие продукты Лучше пить сладкий чай с вареньем, соки и морсы.

За 48 часов до сдачи крови нельзя пить алкоголь, а за 72 часа принимать лекарства, которые содержат аспирин и анальгетики. Кроме того, за час до процедуры нужно воздержаться от курения.

– Лучше всего на кровопотерю организм реагирует именно в утренние часы. И чем раньше происходит донация, тем легче переносится эта процедура. После 12 часов сдавать кровь рекомендуется только постоянным донорам, – отметили медики.

Специалисты не советуют планировать сдачу крови после ночного дежурства или бессонной ночи. Также стоит воздержаться от процедуры, если предстоят экзамены, соревнования или просто большой объем работы

Добавим, что каждый донор получает справку на 2 дня отдыха и компенсацию на питание в размере 5% от прожиточного минимума трудоспособного населения.

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