Как игрушка ЛЕГО, о которой мечтал в детстве барнаулец, помогла ему в бизнесе

Анна Немчинова считает, что точку опоры нужно искать в себе, а не в мнении окружающих Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Наверняка каждый из нас встречался с рекламой тренингов личностного роста, а кто-то и посещал их, надеясь одним махом стать богатым и успешным. Поверив лозунгам типа «Стать счастливым за 30 дней», многие сталкивались с разочарованием и чувствовали себя после этого еще большими неудачниками. В интервью с барнаульским бизнес-тренером Анной Немчиновой мы обсудили причины разочарований и то, какие установки мешают нам быть успешными, а какие, наоборот, помогают.

Разочарование после эйфории

- Анна, люди какого возраста приходят к вам на тренинги в поисках счастья и связано ли это с возрастными кризисами? Много ли из них хотят немедленного рецепта?

- Действительно, все связано с кризисами, в том числе и с возрастными. Вера в историю быстрого успеха особенно свойственна студентам 20-25 лет, у которых есть ресурсы и энергия, которые еще не обломались о камни реальности. Очень часто они наблюдают в соцсетях за каким-то успешным ровесником и думают: «Я тоже так смогу!». А потом наступает разочарование… Ведь они не в курсе, к примеру, что у того блогера папа владелец заводов и пароходов, и какие ресурсы в него были вложены, чтобы он быстро раскрутился… У каждого человека свои возможности, свои установки.

Страхи богатства и нищеты

- А что с установками? Какие из них мешают нам стать финансово успешнее?

- Во-первых, это страх богатства. К примеру, родители, в детстве говорили: «Богатые - сволочи. Большие деньги честным путем не заработаешь!». И ты подсознательно думаешь, что если будешь зарабатывать много, попадешь в разряд нехороших. С другой стороны, многим мешает и такая установка как страх нищеты.

Анна Немчинова Фото: из личного архива героя(ев) публикации

- Каким образом?

- Это история о том, что я настолько боюсь показаться нищим, что буду влезать в кредиты и в долги лишь бы показать, что я состоятелен. А это означает, что я буду совершать ошибки, суетиться, косячить.

- Но ведь совершать ошибки - это нормально. Падать, вставать, идти заново…

- Да, но дело в том, что здесь ошибки не анализируются. Люди, у которых есть страх нищеты, постоянно живут в потребительских кредитах, показывая всем жизнь, которой у них нет на самом деле.

- То есть он ездит на дорогом автомобиле, а дома ест черный хлеб. Много таких?

- Очень. Эта показушность от того, что многих воспитали по принципу - важно, что подумают о тебе окружающие.

Найди в себе точку опоры

- У многих есть зависимость от социума, как от этого можно избавиться?

- Это непростой путь. Важно понимать, что точку опору нужно искать в себе. Недавно была на встрече, где студенты спросили у меня - что такое успех? Я, кстати, была приглашена как успешный человек, по их мнению. В ответ я спросила: «А для вас что такое успех?. В ответ услышала – репутация. По сути это и есть мнения окружающих. Для меня же успех - это когда ты просыпаешьcя и думаешь, какая же я классная, как у меня все хорошо. А не то, как о тебе говорят люди. Важно, что ты думаешь о себе, как ты чувствуешь сам.

- Такое понимание у кого-то приходит с возрастом…

- Нас, более старших, воспитывали под гнетом мнения окружающих . Я рада, что двадцатилетние, которых сейчас обучаю, ищут точку опоры внутри себя.

Порадовать своего внутреннего ребенка

- Скажи, пожалуйста, а детей своих ты как воспитываешь? Говоришь, что они самые красивые и самые умные?

- Самое - это превосходство, сравнительная линейка. Я смотрю уникальные качества и хвалю за них. У меня любование самим ребенком, а не сравнение. К примеру: «Ну надо же, какая ты интеллектуалка, удивляюсь, как можешь задавать вопросы!» и т .д.

- На курсе «Поврежденный делом», который ты создала, как лечатся эти самые «повреждения»?

- Расскажу два интересных упражнения. Приходят взрослые люди на тренинг, а им дается задание - написать пять своих детских желаний и исполнить их. И у них шок - мол, я пришел за бизнесом, а вы тут детство какое-то вспоминаете. Начинают ссылаться, что не помнят и т.д. Но после все же составляют список этих детских желаний. Так, один из взрослых серьезных мужчин рассказал, что очень хотел автомобиль ЛЕГО. « Вам придется купить, давайте порадуем своего внутреннего ребенка», - говорю я. И он скептически покупает, потом с азартом собирает вечером. На другой день приходит и рассказывает, что был затык в бизнесе и теперь он понимает, как двигать магазин, и подрядчик, который был в ступоре, идет навстречу.

Анна Немчинова Фото: из личного архива героя(ев) публикации

- Каким образом это связано с ЛЕГО?

- Дело в том, что наша личность состоит из маленького ребенка, взрослого и родителя. Ребенок отвечает за творческий процесс и за ощущение смысла жизни, кайфа. И пока не насытим внутреннего ребенка, не вырастет взрослый человек, не будет ощущения цельной личности, которая может быть счастливой. Исполнения детских желаний наполняют ощущением победы. Я помню, как в детстве мечтала о мороженом «Забаве» и когда папа купил его в Москве был как раз вкус победы.

- А какие еще детские желания люди вспоминают на курсах?

- Очень простые. Погулять с мамой за руку, поделиться мечтами с папой.. Один солидный взрослый мужчина мечтал о маленьком синеньком самолетике, который продавался в киоске Союз-печать. Беда в том, что родители обесценивают желание ребенка и не понимают какая значимость в его реализации. Если не выполняешь, человек вырастает в ощущении неудачника.

- Но если постоянно выполнять - это же баловство, наверное….

- «Баловство», «потакать» - это все голоса наших бабушек и мам в голове. За этим спрятана невозможность признаться, что «не могу купить» и лучше скажу, что это баловство, обесценю желание. У ребенка нет баловства. Ему нужно ощутить этот мир и реализовать свои мечты.

Разрешение себе желаний - тоже чудо

- А какое второе интересное упражнение?

- Написать свои запрещенные желания. Это самое страшное. Думали, будут касаться секса. Пишут: «Съездить одной на море без детей», «Потратить всю зарплату на мотоцикл мечты». У одной женщины замужней было желание ходить на свидание с другими. Ей хотелось, чтобы ей дарили цветы и говорили комплименты. Дали ей задание сходить одной в кафе, купить себе цветы и говорить себе комплименты, и она с удивлением сказала, что никаких других мужчин ей уже и не надо, научилась компенсировать.

- Есть модное понятие - синдром отложенной жизни. Что это такое и как бороться?

- В книге Регины Бред «Бог никогда не моргает», героиня узнала, что у нее рак груди. Приходит домой, открывает шкаф и видит шелковую комбинацию, купленную давно и ждущую случая и надевает ее. Вот эта комбинация и есть ее отложенная жизнь…

- Как начать жить с чистого листа, когда нет ни сил, ни вдохновения, вроде и не хочется ничего…

- На самом деле не стоит начинать жизнь с чистого листа. Сначала нужно поблагодарить себя за тот опыт, который ты заработал. Обнуляясь, мы обесцениваем свой опыт жизненный, и часть личности запаковываем, но это неверно.

- А если кризис у кого-то, что делать?

- Радуйтесь, это ваше перерождение. И первое, что рекомендую - не внешние моменты менять, а проговорить желание. Например, обняться с дельфином на море.

- Но не у всех есть деньги съездить на море

- Вообще, разрешение себе желаний - тоже чудо. Это значит включить ресурсы и возможности. И потом будешь смотреть на разные жизненные ситуации под этим углом и возможности видеть. А потом раз - и сложилось… А некоторые желания, которые просто исполняются, мы просто откладываем…У меня, например, была мечта встретить рассвет, но представляла - муж рядом, пледы, кресло… А тут завела машину и поехала спозаранку сама в нагорный парк, без подготовки, договоренностей и кресла. И это был кайф. Потому что, повторюсь, реализованное желание – это энергия и вера в то, что ты - победитель.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Опускают глаза и плачут». О чем женщины разговаривают с психологом перед абортом

В Алтайском крае перед проведением медицинского аборта женщины обязательно посещают психолога (подробнее)