Сотрудницы барнаульских банков спасли женщин от мошенников

Сотрудниц банков поблагодарили Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю

В Барнауле полицейские поблагодарили сотрудниц банков Екатерину Засыпкину и Юлию Загуляеву, которые помогли горожанам сохранить сбережения и защитили их от мошенников. Представители кредитных организаций рассказали, как все произошло.

Одна из жительниц Барнаула попросила сотрудников кредитного учреждения помочь разблокировать мобильный банк. При этом женщина вела себя очень странно.

– Даже на лице было написало волнение, все говорило о том, что человек нуждается в помощи. Я пригласила ее к себе в кабинет, начала аккуратно вести диалог, задавать вопросы. Спрашивать, может, что-то случилось, или какая-то жизненная ситуация. Тогда человек начал немного раскрываться и сообщил о том, якобы участвует в «спецоперации Центробанка», – воспоминает Екатерина Засыпкина.

Выяснилось, что мошенники несколько дней общались со своей жертвой. Сначала они представлялись сотрудниками МВД, в затем сотрудниками Центробанка. Аферисты предложили поучаствовать в операции по поиску мошенников, и женщина согласилась.

Любопытно, что незнакомцы были на связи с женщиной даже тогда, когда она находилась в банке и просили выйти из отделения, чтобы сотрудники ничего не слышали. К счастью, Екатерина смогла убедить жительницу краевой столицы в том, что ее хотят обмануть. До этого женщина успела перевести 220 тысяч рублей, но деньги удалось вернуть.

Сотрудница другого банка Юлия Загуляева пришла на помощь пожилой женщине, которая подошла к банкомату и хотела снять деньги. В руках у горожанки было два телефона, что показалось работнице кредитного учреждения подозрительным.

– Невооруженным глазом было видно, что что-то не то. Я действовала согласно должностной инструкции и предотвратила мошеннически действия, – поделилась Юлия.

Полицейские объявили сотрудницам банков благодарность.

Ранее мы подробно рассказывали о том, как мошенники обманывают барнаульцев. Среди популярных схем, по которым работают аферисты - «звонок от сотрудника банка», покупка, продажа в интернете несуществующего товара, получение посылки с товаром несоответствующего качества, а также и звонки под предлогом «Родственник попал в ДТП или беду». Подробнее об этом можно прочитать здесь.

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