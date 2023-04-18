Мороз до -18 градусов прогнозируют в Алтайском крае

19 апреля местами выпадет снег Фото: Олег УКЛАДОВ

В ближайшие дни в Алтайском крае похолодает. Ночью столбики термометров опустятся до отметки -18 градусов. О причинах такой погоды, а также о том, когда в регионе потеплеет, рассказали в Гидрометцентре региона.

В среду, 19 апреля, через районы Алтайского края будет проходить циклон. В регионе ожидается морозная погода. Ночью столбики термометров покажут -10…-15, местами -4…-9 градусов. Днем ожидается -1…+4 градуса. Местами выпадет небольшой, а в некоторых районах по югу умеренный снег. На дорогах по-прежнему будет сильная гололедица. В регионе действует штормовое предупреждение.

В четверг, 20 апреля, в крае также будет морозно. Ночью похолодает до -13…-18 градусов местами будет чуть теплее: -7…-12 градусов. Днем температура воздуха состоит +2…+7 градусов. Будет преимущественно без осадков, на дорогах сильная гололедица.

В Алтайском крае немного потеплеет уже в пятницу, 21 апреля. Как рассказали синоптики, причина – в западной периферии антициклона. Ночью прогнозируют -10…-15, местами -4…-9 градусов. В дневные часы воздух прогреется до +6…+11 градусов. В регионе будет преимущественно без осадков.

В региональном управлении МЧС напоминают, что тонкий слой льда на городских улицах и на загородных дорогах – причина большинства травм, полученных пешеходами в холодное время года. А причина около 40% всех аварий – неосторожность водителей в условиях гололеда и снегопада.

– Основное условие движения для водителей – осмотрительность, низкая скорость и исключительная осторожность. Старайтесь просматривать прогнозы погоды заранее. В период гололёда и сильных осадков особенно строго соблюдайте скоростной режим и дистанцию, – подчеркнули в ведомстве.

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