«Веселая вдова» довела барнаульцев до слез

Оперетта «Веселая вдова» Фото: Олег УКЛАДОВ

В пятый раз в алтайском музыкальном театре состоялась премьера оперетты «Веселая вдова».

Это не ошибка! Впервые зрители музыкального театра увидели оперетту в 1961 году. После этого «ремейк» выпустили в 1965-м. Тогда над постановкой работал заслуженный артист РСФСР, режиссер Павел Алдахин. Заслуженный деятель искусств РСФСР Леонид Халифман представил «Вдову» так, как он ее видит, в 1981 году. После этого заслуженный артист РФ, режиссер Владимир Филимонов созвал зрителей на премьеру в 90-х.

– Гениально! Великолепная вещь. Я хохотал, как дурак, – еще в 1907 году писал великий Сергей Рахманинов об этом произведении композитора и дирижера Франца Легара.

Оперетта «Веселая вдова» Фото: Олег УКЛАДОВ

Вывод из всей этой истории один – постановка определенно имеет успех у зрителей. Причем разных поколений. Только за три апрельских премьерных дня «Веселую вдову» увидели без малого две тысячи человек!

Зрителей с первых минут затягивает роскошь классической оперетты и сюжет повествования. Все это в значительной мере приправлено современной динамикой и прекрасными голосами музыкального театра.

Место действия – Париж. Как всем известно – город любви и красоты. Монотонную работу посольства маленькой европейской страны прерывает визит некой Ганны Главари, вдовы, в распоряжении которой оказался бюджет целого государства!

Оперетта «Веселая вдова» Фото: Олег УКЛАДОВ

– Она молода и желает вновь связать себя узами брака. Ее свадьба с иностранцем равносильна государственному дефолту. Молодые парижане устраивают настоящую охоту на богатую наследницу, и дело чести соотечественников ответить тем же, но, к сожалению, почти все они уже женаты... – рассказывают в театре.

Уже больше века «Веселую вдову» показывают лучшие мировые сцены. Настало время и в памяти барнаульцев освежить уморительную историю.

Оперетта «Веселая вдова» Фото: Олег УКЛАДОВ

Кстати, стоит отметить, что новая версия постановки создана исключительно женским коллективом: режиссер Татьяна Столбовская, балетмейстер – Оксана Малышева, художник по костюмам – Елена Турчанинова (все – из Красноярска), за световые эффекты отвечает Елена Алексеева из Новосибирска, дирижер – Мария Моисеенко – также представляет соседнюю область, хормейстер – Наталья Шабалина. Как говорят создатели, это оперетта «о женщинах, для женщин, ради женщин». Но это вовсе не значит, что она будет интересна исключительно представительницам слабого пола. Насладиться представлением могут и их мужественные спутники.

Попасть в мировые тренды и увидеть постановку еще в этом сезоне можно будет 26 мая. Начало в 18.30.

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Оперетта «Веселая вдова» Фото: Олег УКЛАДОВ

Оперетта «Веселая вдова» Фото: Олег УКЛАДОВ

Оперетта «Веселая вдова» Фото: Олег УКЛАДОВ

Оперетта «Веселая вдова» Фото: Олег УКЛАДОВ

Оперетта «Веселая вдова» Фото: Олег УКЛАДОВ

Оперетта «Веселая вдова» Фото: Олег УКЛАДОВ

Оперетта «Веселая вдова» Фото: Олег УКЛАДОВ

Оперетта «Веселая вдова» Фото: Олег УКЛАДОВ

Оперетта «Веселая вдова» Фото: Олег УКЛАДОВ

Оперетта «Веселая вдова» Фото: Олег УКЛАДОВ

Оперетта «Веселая вдова» Фото: Олег УКЛАДОВ

Оперетта «Веселая вдова» Фото: Олег УКЛАДОВ

Оперетта «Веселая вдова» Фото: Олег УКЛАДОВ

Оперетта «Веселая вдова» Фото: Олег УКЛАДОВ

Оперетта «Веселая вдова» Фото: Олег УКЛАДОВ

Оперетта «Веселая вдова» Фото: Олег УКЛАДОВ

Оперетта «Веселая вдова» Фото: Олег УКЛАДОВ

Оперетта «Веселая вдова» Фото: Олег УКЛАДОВ

Оперетта «Веселая вдова» Фото: Олег УКЛАДОВ

Оперетта «Веселая вдова» Фото: Олег УКЛАДОВ

Оперетта «Веселая вдова» Фото: Олег УКЛАДОВ

Оперетта «Веселая вдова» Фото: Олег УКЛАДОВ

Оперетта «Веселая вдова» Фото: Олег УКЛАДОВ

Оперетта «Веселая вдова» Фото: Олег УКЛАДОВ

Оперетта «Веселая вдова» Фото: Олег УКЛАДОВ

Оперетта «Веселая вдова» Фото: Олег УКЛАДОВ

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