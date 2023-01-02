Мастер-классы, кролики и обучение фигурному катанию: чем заняться на январских праздниках в Барнауле

На «выходной» неделе парки, музеи, театры подготовили для горожан насыщенную программу Фото: Олег УКЛАДОВ

В этом году новогодние праздники продлятся до 8 января включительно. На «выходной» неделе парки, музеи, театры подготовили для горожан насыщенную программу. Рассказываем, как провести первые дни года активно и интересно, куда сходить на январских праздниках в Барнауле-2023.

ПАРКИ

В парке «Изумрудный» каждый день с 1 по 8 января включительно с 17.00 до 18.00 будет работать «дежурный» Дед Мороз. Он с удовольствием послушает стихотворения от детишек и вручит сладкие подарки.

Также все новогодние праздники в парке горит праздничная иллюминация, звучат рождественские мелодии. Можно согреться горячим кофе и полакомиться сладостями. Неподалеку, на соседнем стадионе им. Клевчени работает каток.

Где: парк «Изумрудный», пр. Комсомольский, 128.

Когда: с 1 по 8 января.

Выставка кроликов в зоопарке (0+)

Задобрить символа Нового года можно в барнаульском зоопарке. 1 января там открылась выставка кроликов. Познакомиться с ушастиками можно будет по 15 января включительно. Стоимость входного билета такая же, как в любой другой день.

Где: зоопарк «Лесная сказка», ул. Энтузиастов, 12,

Когда: 1-15 января

«Стань фигуристом за семь дней» (6+)

Каждый день с 1 по 7 января 2023 года с 12.00 до 13.00 часов на новом большом открытом катке в Парке спорта проходят занятия в рамках проекта «Стань фигуристом за семь дней». Два тренера для детской и взрослой групп проводят бесплатные мастер-классы по катанию на коньках. Желающих научат уверенно стоять на коньках, балансировать и выполнять простые упражнения: «ласточка», «фонарики», «присед.

Участие в мастер-классах бесплатное, заплатить нужно только за выход на лед или аренду коньков, если нет своих. Занятие длятся от 40 до 60 минут в зависимости от погодных условий.

Где: Парк спорта Алексея Смертина ул. Энтузиастов, 12а,

Когда: 1-7 января с 12.00 до 13.00 часов

Вечеринки и мастер-классы в «Арлекино»

Все новогодние праздники в парке «Арлекино» будут проводиться развлекательные программы. В их числе игры с аниматорами, вечеринка «Холодное Сердце», мастер-класс для детей по созданию брелоков и другое.

Где: парк «Арлекино», ул. Георгия Исакова, 149А

Когда: 1-8 января

МУЗЕИ

Обмен подарками с незнакомцами (12+)

Для тех, кто особенно любит дарить подарки, алтайский краеведческий музей проводит акцию «Гифткроссинг». Это слово происходит от английского «gift-crossing» – «обмен подарками». Участником может стать любой желающий. Для этого нужно подготовить небольшой подарок и принести его в музей. Заранее упаковывать подарок не нужно, в музее дарителям предоставят упаковочную бумагу, ленточки и бантики. Подарками может быть все, что угодно: новогодние украшения, сувениры, книги, игрушки, канцтовары, приятные мелочи, подарки, сделанные своими руками. Нежелательны продукты питания, предметы, не предназначенные для детей, хрупкие вещи и растения. Вещи из этих категорий музей не принимают.

Где: Дом купца Зубова, пр. Красноармейский, 28

Когда: до 15 января

Выставка игрушек и украшений hand-made (6+)

В музее «Город» открылась праздничная выставка, посвященная барнаульским hand-made мастерам. В выставке принимают участие разноплановые мастера: по куклам, новогодним игрушкам, инсталляциям и всеми любимыми мишкам Teddy.

Где: Музей «Город», ул. Льва Толстого, 24

Когда: 15 декабря - 8 января

ПЛАНЕТАРИЙ

Программы для детей и взрослых

Провести новогодние дни интересно и с пользой приглашает планетарий Барнаула. Детей и взрослых ждет полнокупольный мультфильм «Дедушка и Зои: Миссия Свет» (6+). По сюжету дедушка с внучкой летят на знаменитый телескоп Хаббл, чтобы помочь вновь засиять Солнцу. Маленьким зрителям покажут программы «Новогодние космические приключения» (6+), «Приключение Хрумки в зимнем лесу» (0+), «Хрумка и волшебная ракета» (6+), «Дракоша и пропавшая звезда» (6+).

Подросткам будет интересен полнокупольный фильм «Предание о звёздах» (12+) - это захватывающее шоу, рассказывается о движении небесных тел и судьбах человечества. Также подростков от 12 лет и взрослых ждут фильмы «Созвездия», «Тайны красной планеты», «Разноцветная вселенная» и «Воздушные призраки». Приобрести билеты можно через сайт планетария.

ТЕАТР

Театральный капустник «Как дети» в Крепостном театре (16+)

Это своеобразный творческий отчет за все время совместной работы в составе театра Эстрады «Дети лейтенанта Шмидта» и в составе одноименной команды КВН. Зрителям обещают заряд невероятной бодрости и отличного настроения.

Когда: 7 января, начало в 19.00.

Где: Крепостной театр, ул. Кирова, 51а.

Магическое шоу «Гравитация» (6+)

Фокусник-иллюзионист Александр Петунин покажет трюки с перемещением предметов в пространстве и лазерную левитацию человека. Зрители станут непосредственными участниками программы.

Когда: 4 января, начало в 12.00.

Где: Крепостной театр, ул. Кирова, 51а.

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