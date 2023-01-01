Номера экстренных служб и адреса травмпунктов в Барнауле

Экстренные службы продолжают работу
Фото: Олег УКЛАДОВ
На новогодних праздниках всегда есть риск какого-нибудь ЧП, когда потребуется обратиться за помощью к специалистам. Важно, чтобы под рукой были полезные контакты. Публикуем номера экстренных и диспетчерских служб, а также адреса травмпунктов в Барнауле.
Адреса и телефоны травмпуктов
- Травмпункт при горбольнице № 8 (травма глаза) – ул. Петра Сухова, 13, тел. (3852) 77-23-98;
- Травмпункт при горбольнице № 1 – пр. Комсомольский, 73 (корпус 2), тел. (3852) 24-58-62;
- Травмпункт при горбольнице № 11 – ул. Малахова, 51, тел. (3852) 40-06-49;
- Травмпункт при городской поликлинике № 1 – ул. Интернациональная, 62, тел. (3852) 56-71-00;
- Травмпункт при городской поликлиннике № 9 – ул. Георгиева. 51, тел. (3852) 47-77-26;
- Травмпункты в праздники будут работать круглосуточно, как и в обычные дни
Диспетчерские
Единая дежурная диспетчерская служба города:
- в случае возникновения чрезвычайных ситуаций - 29-91-99;
- в случае коммунальных аварий - 29-91-88.
Диспетчерские службы в районных администрациях:
- Железнодорожный район – 62-56-95;
- Индустриальный район – 47-51-83;
- Ленинский район – 54-44-49;
- Октябрьский район – 24-74-98;
- Центральный район – 63-08-25.
Авариные службы
- Аварийная Водоканала (водоснабжение и водоотведение) - 28-22-00.
- Аварийная Барнаульской горэлектросети (электроснабжение) - 29-91-88, 38-06-16.
- Аварийная Барнаульской тепломагистральной компании (вопросы горячего водоснабжения, отопления) - 59-97-10.
Полиция, скорая, МЧС
- Дежурно-диспетчерская служба пожарной охраны – 01 (с мобильного телефона - 101)
- Полиция – 02
- Скорая помощь – 03
- Аварийная газовая служба – 04
- Аварийная газовая служба (природный газ) – 43-55-55
- «Единый телефон доверия» ГУ МЧС России по Алтайскому краю 65-82-19
- Экстренный вызов спецслужб – 112 (звонок бесплатный, доступен при нулевом балансе телефона и отсутствии сим-карты).
Транспорт
- Дежурная часть ГИБДД г.Барнаула – 39-35-86.
- Аварийный комиссариат - 88007000070.
- Барнаульский автовокзал (единая справочная) – 61-79-79.
- Железнодорожный вокзал – 8-800-775-00-00 (звонок бесплатный).
- Аэропорт Барнаула – 54-30-09.
- Центральная диспетчерская служба МУП «Горэлектротранс» (движение общественного электрического транспорта) - 46-99-86.
- Диспетчерская служба МУП «Центртранс» (движение общественного транспорта, обслуживание транспортных карт) - 55-72-70.
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