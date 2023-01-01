Номера экстренных служб и адреса травмпунктов в Барнауле

Экстренные службы продолжают работу Фото: Олег УКЛАДОВ

На новогодних праздниках всегда есть риск какого-нибудь ЧП, когда потребуется обратиться за помощью к специалистам. Важно, чтобы под рукой были полезные контакты. Публикуем номера экстренных и диспетчерских служб, а также адреса травмпунктов в Барнауле.

Адреса и телефоны травмпуктов

- Травмпункт при горбольнице № 8 (травма глаза) – ул. Петра Сухова, 13, тел. (3852) 77-23-98;

- Травмпункт при горбольнице № 1 – пр. Комсомольский, 73 (корпус 2), тел. (3852) 24-58-62;

- Травмпункт при горбольнице № 11 – ул. Малахова, 51, тел. (3852) 40-06-49;

- Травмпункт при городской поликлинике № 1 – ул. Интернациональная, 62, тел. (3852) 56-71-00;

- Травмпункт при городской поликлиннике № 9 – ул. Георгиева. 51, тел. (3852) 47-77-26;

- Травмпункты в праздники будут работать круглосуточно, как и в обычные дни

Диспетчерские

Единая дежурная диспетчерская служба города:

- в случае возникновения чрезвычайных ситуаций - 29-91-99;

- в случае коммунальных аварий - 29-91-88.

Диспетчерские службы в районных администрациях:

- Железнодорожный район – 62-56-95;

- Индустриальный район – 47-51-83;

- Ленинский район – 54-44-49;

- Октябрьский район – 24-74-98;

- Центральный район – 63-08-25.

Авариные службы

- Аварийная Водоканала (водоснабжение и водоотведение) - 28-22-00.

- Аварийная Барнаульской горэлектросети (электроснабжение) - 29-91-88, 38-06-16.

- Аварийная Барнаульской тепломагистральной компании (вопросы горячего водоснабжения, отопления) - 59-97-10.

Полиция, скорая, МЧС

- Дежурно-диспетчерская служба пожарной охраны – 01 (с мобильного телефона - 101)

- Полиция – 02

- Скорая помощь – 03

- Аварийная газовая служба – 04

- Аварийная газовая служба (природный газ) – 43-55-55

- «Единый телефон доверия» ГУ МЧС России по Алтайскому краю 65-82-19

- Экстренный вызов спецслужб – 112 (звонок бесплатный, доступен при нулевом балансе телефона и отсутствии сим-карты).

Транспорт

- Дежурная часть ГИБДД г.Барнаула – 39-35-86.

- Аварийный комиссариат - 88007000070.

- Барнаульский автовокзал (единая справочная) – 61-79-79.

- Железнодорожный вокзал – 8-800-775-00-00 (звонок бесплатный).

- Аэропорт Барнаула – 54-30-09.

- Центральная диспетчерская служба МУП «Горэлектротранс» (движение общественного электрического транспорта) - 46-99-86.

- Диспетчерская служба МУП «Центртранс» (движение общественного транспорта, обслуживание транспортных карт) - 55-72-70.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Стало известно, как будут работать больницы и поликлиники Алтайского края в новогодние праздники-2023

Медики продолжат оказывать помощь (подробнее)