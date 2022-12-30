Современно. Технологично

Фото: Алтайская Продовольственная Компания

Волчихинское предприятие на протяжении 20 лет успешно занимается растениеводством, животноводством и переработкой.

Группа компаний Александра Анатольевича Балакова - единственная в регионе, которая уже второй год подряд находится в списке крупных владельцев сельскохозяйственных земель России.

В своем составе, кроме «АПК», она объединяет еще семь хозяйств, обрабатывающих порядка 119 тысяч гектаров. При этом все они самостоятельны: со своим директором, работниками и бюджетом. Общими остаются стратегические вопросы развития: что сеять, какую и куда приобретать технику, где что строить.

Фото: Алтайская Продовольственная Компания

Новая техника

Так, особое внимание здесь всегда уделяют модернизации материально-технической базы. Имеется высокопроизводительный сушильный комплекс, растворный узел для минеральных удобрений. Ежегодно серьезные средства направляются на строительство и ремонт сельхоз объектов.

В этом году предприятие подготовило вместительные складские помещения, увеличило производственные мощности за счет обновления технического парка. Были закуплены комбайны New Holland, Сlass, современные посевные комплексы Bourgault, грузовые автомобили МАЗ и многое другое.

Фото: Алтайская Продовольственная Компания

И современные технологии

Чтобы добиться высокой урожайности, «Алтайская Продовольственная Компания» использует эффективную систему защиты растений от болезней, сорняков и вредителей, минеральные удобрения, применяет импортные семена.

Компания завершила восьмилетний переход на технологию прямого посева No-Till, известную во всем мире своим щадящим влиянием на почву.

«Сегодня мы уходим от традиционной системы земледелия – пахоты, паров. От технологий, которые приводят к водной и ветровой эрозии почвы. Мы поэтапно осваивали No-Till и в этом году полностью перешли на прямой посев. Это требовало значительных вложений, но оно того стоило. Простое сравнение – если выращивание сельхозкультур – математика, то нулевая технология – высшая математика. Здесь агроном не имеет права на ошибку, ответственность высока», - Александр Балаков. Директор ООО «Алтайская продовольственная компания».

Александр Балаков. Фото: Алтайская Продовольственная Компания

Товар-дипломант

Высокое качество продукции «АПК» неоднократно отмечалось на региональных и федеральных выставках и конкурсах. Нерафинированное подсолнечное масло холодного отжима «Алтайское натуральное» - пожалуй, самый известный продукт компании. Оно успешно продается не только в нашем крае, но и в других российских регионах и полностью отвечает самым строгим требованиям с точки зрения качества и технологии.

В 2021 году за масло «Алтайское натуральное» предприятие получило статус Дипломанта 1 степени регионального конкурса качества «Лучший Алтайский товар 2021 года» и стало Дипломантом конкурса «100 лучших товаров России 2021 года».

О коллективе

За хорошими показателями и высоким качеством продукции стоит труд многочисленных рабочих и специалистов. В сезон на предприятии работает до 200 человек. Люди заняты в растениеводстве и животноводстве, цехах по производству масла и полуфабрикатов.

«Я благодарен всему коллективу за ту работу, которую делает каждый. Хозяйство держится на людях, коллектив – это наша гордость. На моих глазах из неопытных молодых специалистов получаются настоящие профессионалы, опытнейшие работники», - Александр Балаков, директор ООО «Алтайской продовольственной компании».

Среди лучших

Сотрудников компании ежегодно за достижения в труде отмечают наградами районного, краевого и федерального уровней.

• Многие работают здесь с основания предприятия. Это главный агроном Василий Юров, бригадир полеводческой бригады № 1 Андрей Рябченко, главный экономист Любовь Хомутова, начальник транспортного цеха Александр Полев, заведующая фермой Ирина Маточкина, начальник цеха переработки мяса и рыбы Мария Голубых .

• В числе передовиков-механизаторов выделяют Александра Бауэра, получившего в текущем году Почетное звание «Заслуженный работник агропромышленного комплекса России».

• Лучшие трактористы - машинисты: Сергей Бабенко, Сергей Гиренко, Александр Гоф, Александр Мутных, Дмитрий Камнев, братья Сергей и Евгений Живаго, молодой механизатор Григорий Николаев.

• Лучшие водители: Артём Лаптев ,Иван Гоф, Иван Качесов, Владимир Апрышкин,.

• По животноводческому направлению отдельно можно отметить рабочих по уходу за животными Артёма Шулева, Андрея Гоникера, операторов машинного доения Валентину Камерцель, Антона Шимолина, Евгению Ромашову.

Забота о сотрудниках

«АПК» уделяет большое внимание улучшению социально-бытовых условий сотрудником.

Производственные и бытовые помещения своевременно ремонтируются. Для рабочих оборудованы бытовые комнаты, зоны для отдыха, бани, столовые. Работники обеспеченны спецодеждой, средствами защиты и санитарной гигиены.

Ежегодно непосредственно на предприятии проводятся медицинские осмотры. Для удобства приглашаются специалисты из Барнаула. После обследования сотрудники, при необходимости, получают назначения и проходят лечение.

Не забывают о повышении квалификации своего коллектива. Сотрудники регулярно проходят обучение, принимают участие в выездных семинарах и сельскохозяйственных выставках, как в России, так и за рубежом, а представленная там продукция и накопленный годами опыт помогают налаживать новые партнерские отношения.

Заслуженное звание

1 декабря в регионе подвели итоги краевого трудового соревнования в агропромышленном комплексе. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поздравил аграриев с завершением сельхозсезона и с достижением значимых результатов.

Высоко оценили результаты «Алтайской продовольственной компании», ее социальную политику, ориентированную на создание достойных условий труда. Александру Балакову присвоили звание «Лучший руководитель сельскохозяйственного предприятия 2022 года» в номинации среди руководителей предприятий.

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