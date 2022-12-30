Один коллектив – один механизм

Фото: Ветеринарная служба Усть-Калманского района

«Врач лечит человека, а ветеринар все человечество!» - существует поговорка в народе. Недаром этой сфере уделяется огромное внимание со стороны властей. А в аграрном регионе и подавно.

Более 70 лет на страже эпизоотического благополучия

Ветеринарная служба Усть-Калманского района существует без малого уже более 70 лет и за эти годы доказала: труд их работников нужен и важен, особенно на селе.

«Казалось бы, за последние годы многое изменилось: люди из глубинки уезжают покорять большие города. Но те, кто остаются, раз за разом доказывают, что работа на селе есть и ее очень много. Особенно это касается сельского хозяйства и животноводства. А чтобы весь этот механизм не давал сбоев, существует ветеринарная служба».

Фото: Ветеринарная служба Усть-Калманского района

Инфекции и болезни – не пройдут!

Сложность и многогранность задач современной ветеринарии состоит не только в необходимости защиты животных от различных болезней.

«Чтобы никаких вспышек инфекционных и инвазионных болезней не произошло, каждую весну и осень наши специалисты производят забор биоматериала, а также прививают крупный рогатый скот, лошадей, овец другую общественную и домашнюю живность в соответствии с определенным планом. Объемы поголовья прививок и обработок животных при этом идут на сотни и тысячи, так что работы нам хватает. Но и в остальное время года ее предостаточно: ни одна туша, ни один литр молока мимо ветеринарной службы не пройдут. Только самые отчаянные продают «натурпродукт» без проверки на качество».

О службе в лицах

История ветеринарной службы Усть-Калманского района начиналась именно с ветеринарных врачей, которые как в песне и ночью и днем готовы взять свою походную сумку и мчаться на помощь страдающему животному.

«Хотелось сказать немало теплых и благодарных слов не только о нашей службе, но и о ее людях! В Усть-Калманском районе немало представителей ветеринарной службы, достойных для подражания. Это Забытов Александр Иванович, Белоусов Дмитрий Александрович, Старыгина Валентина Васильевна, Аборнев Владимир Романович, Ельчищев Николай Михайлович, Филькова Лидия, Теплова Анна Ивановна, Долженко Валентина Филипповна, Веретенникова Наталья Ефимовна, Лапин Анатолий Михайлович, Заздравных Михаил Ильич, Поликанов Петр Петрович, Дручинин Виктор Васильевич, Петроченко Сергей Анатольевич».

Перенимая опыт старших товарищей

Всегда, в любое время года с особым радушием ждет усть-калманская ветеринарная служба в гости своих старших товарищей, коллег, ушедших на заслуженный отдых.

«Удивляемся их терпению, верности профессии, ведь многие из них отдали профессии не один десяток лет. Недаром говорят ветеринар это не профессия – это призвание. Заслуги многих из них оценены на краевом уровне. Вклад в развитие ветеринарной службы района в свое время внесли: Малышев Геннадий Иванович, Нестеренко Дмитрий Яковлевич, Ищенко Андрей Андреевич, Шалаев Виктор Иванович, Разов Иван Михайлович.

У них удачно переняли опыт и уже вносят свой вклад в профессию новое поколение ветеринарных врачей Зайчиков Анатолий Викторович, Богданова Лидия Валерьевна, Кандауров Александр Анатольевич, Шалаев Дмитрий Викторович, Бабаев Али Джангирович, Башкиров Игорь Юрьевич. Совсем недавно в наши ряды вступил молодой специалист Медведева Юлия Андреевна».

Некачественный продукт не попадет на стол!

Немалый вклад современная ветеринарная служба вносит по обеспечению безопасности продукции животного и растительного происхождения. В этом заслуга отдела ветеринарно-санитарной экспертизы и испытательной лаборатории учреждения.

«Чтобы на наш стол не попала продукция из некачественного сырья животного и растительного происхождения на протяжении большого периода времени четко следят Белоусова Тамара Федоровна, Новикова Любовь Дмитриевна, Радионова Татьяна Владимировна, Галкина Людмила Алексеевна. Под стать им пришли в профессию и молодые специалисты Шевелева Мария Владимировна, Белоусов Александр Дмитриевич, Дорофеев Павел Александрович. Гвоздева Юлия Ивановна, Янкова Татьяна Валентиновна.

Многие специалисты образуют целые семейные династии ветеринарных врачей. Здесь тоже немало достойных примеров для подражания Ищенко Тамара Ивановна, Коновалова Любовь Дмитриевна, Скорых Валентина Григорьевна, Разов Александр Яковлевич».

Фото: Ветеринарная служба Усть-Калманского района

Бойцы невидимого фронта

А какую же службу можно представить без бухгалтерии? Никакую, вот и ветеринары без нее никуда! Сколько бинтов потратили? А сколько нужно еще докупить? А будет ли премия? И сколько в этом месяце заработала служба. Эти и другие очень важные вопросы в жизни ветеринаров ежедневно решают бухгалтера Елагина Инна Николаевна и Акиньшина Ольга Александровна. Помогает им кассир Субботина Любовь Ивановна.

«Также большая заслуга в бесперебойном функционировании ветеринарной службы нашего водителя Жукова Александра Ивановича, ветеринарных санитаров: Ильенко Алена Сергеевна, Плутахина Людмила Николаевна, Харлова Наталья Ильинична, Котоман Наталья Григорьевна, наших сторожей-истопников: Колесов Александр Сергеевич, Кононов Виталий Михайлович, Курбатов Андрей Сергеевич, Земзюлин Геннадий Павлович. В наших помещениях всегда чисто и тепло, наши автомобили всегда готовы выехать на помощь братьям нашим меньшим».

В заключение

«Пользуясь возможностью, мне очень хочется обратиться к людям, имеющим отношение к ветеринарной службе края. В современном обществе на ветеринарную службу возлагают большую роль в развитии сельского хозяйства и пищевой промышленности страны. Ветеринарная служба нашего района успешно справляется с выполнением этой задачи. В этом заслуга всего коллектива ветеринарных специалистов района и края.

Говорят, что многие животные умеют лечиться, находить нужные травки в природе. Такие их таланты известны ученым. Но все-таки никто живности не поможет так, как талантливый ветеринар!»

Фото: Ветеринарная служба Усть-Калманского района

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