Накануне Нового года в бийской школе торжественно открыли новый каток

Фото: Сергей Кулыгин

Совместными усилиями они создали каток для семейного активного отдыха, который уже оценили жители микрорайона.

Фото: Сергей Кулыгин

В день открытия для участников была организована праздничная программа с участием Деда Мороза и Снегурочки. А также катание на пони и светодиодное представление.

Фото: Сергей Кулыгин

Первыми на лед вышли игроки бийской хоккейной команды «Ирбис». Своей игрой они замотивировали других ребят, даже тех, кто ни разу не стоял на коньках.

Директор школы №1 Ольга Киреева, вспоминает, что изначально было страшновато затевать столь масштабный проект. Но заручившись поддержкой депутатов - Олеси Тырышкиной и Евгения Тиукова, администрация учебного заведения все же решилась создать место для активного отдыха горожан. И как отмечает она, все получилось наотлично.

Фото: Сергей Кулыгин

Олеся Тырышкина рассказала, что только на установку елки ушел целый день. Помогали местные энергетики, предприятие «Горсвет». На заливке катка участвовали сотрудники МЧС и Водоканала. Депутат благодарит всех за содействие, за создание замечательного места для семейного отдыха.

Фото: Сергей Кулыгин

Сергей Ларейкин, председатель бийской городской думы заверили, что депутаты будут и дальше продвигать подобные проекты, чтобы у бийчан было больше мест для активного и здорового отдыха. Он отметил, что открытие катка - значимое и радостное событие для жителей 23-го микрорайона, добавив, что ему приятно видеть счастливые лица участников.

«Мы хотим, чтобы этот каток стал местом для семейного спортивного отдыха. Здесь может каждый покататься на коньках под музыку, в комфортной и приятной обстановке. Уже думаем о расширении пространства на следующий год», - добавил депутат Евгений Тиуков.

Фото: Сергей Кулыгин

Руководство города пообещало поддерживать подобные инициативы. Глава Бийска Виктор Щигрев на торжественном открытии заверил, что мэрия будет содействовать в том, чтобы в городе было больше мест для здорового и активного семейного отдыха.

Фото: Сергей Кулыгин

Фото: Сергей Кулыгин

Фото: Сергей Кулыгин