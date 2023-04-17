Штормпрогноз объявили в Алтайском крае на 17 и 18 апреля

В ближайшее время ожидается ухудшение погоды Фото: Олег УКЛАДОВ

Алтайские синоптики пересмотрели последние поступившие данные и добавили к прогнозу на ближайшее время приставку «штормовое предупреждение». Оно распространяется на остаток дня 17 апреля и на 18 апреля.

- В крае ожидается снег, мокрый снег, местами сильный. В предгорных районах очень сильный снег. В отдельных районах гололедные явления, метели, местами усиление ветра до 22 метров в секунду, - говорится в штормовом прогнозе.

На дорогах в эти дни будет образовываться сильная гололедица, а по югу края местами могут встречаться снежные заносы.

18 апреля по востоку и югу края сильные снегопады продолжатся. Местами будут дуть метели. Ветер северо-западный, 7-12 метров в секунду, местами порывы 17-22 метров.

В связи с резким ухудшением погодных условий дорожные службы Барнаула уже перевели в усиленный режим. В ближайшие дни они будут работать круглосуточно: предстоит убрать снег с дорог и тротуаров, посыпать наледь реагентами.

По-прежнему из-за сильного снегопада и порывистого ветра закрыт участок федеральной трассы А-322 от Алейска до границы с Республикой Казахстан (123 – 337 км).

– Просим водителей по возможности воздержаться от дальних поездок, - настоятельно рекомендуют в ФКУ Упрдор «Алтай».

Особенно это касается тех водителей, которые уже успели «переобуться» в летнюю резину. За сегодняшний день этот фактор уже привел к нескольким серьезным ДТП. Так что лучше перенести поездки на период благоприятной погоды. По данным синоптиков, уже 20 апреля начнется потепление.

Узнать актуальную информацию о состоянии проезда по трассам региона и сообщить о нештатной ситуации можно по телефонам:

дежурный КГКУ «Алтайавтодор»: (3852) 507-512, 8-800-222-3169;

ФКУ Упрдор «Алтай»: 8 (3852) 63-14-59, +7-962-815-98-69;

дежурный службы МЧС: (3852) 20-26-10;

дежурный УГИБДД: (3852) 39-35-86.

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