На Алтае спасли угодивших в западню рыбаков

Самостоятельно выбраться рыбаки не смогли. Фото: региональное управление по делам ГОЧС и ПБ

В Алтайском крае спасли трех рыбаков, автомобиль которых застрял на бездорожье в Поспелихинском районе. Подробнее об этом рассказали в управлении региона по делам ГОЧС и ПБ.

Ночью рыбаки попытались проехать через поля, но их автомобиль ВАЗ застрял на бездорожье в поле в шести километрах от села Поспелиха. Замерзающие мужчины попытались выбраться из западни своими силами, однако машина буксовала и самостоятельно выехать не удалось. Становилось все холоднее, поэтому угодившие в ловушку приняли решение обратиться в экстренные службы.

На помощь трем рыбакам направились спасатели, который быстро обнаружили мужчин и помогли им выбраться из ловушки. В результате случившегося никто не пострадал, жизнью и здоровью рыбаков уже ничего не угрожает.

Сергей Игнашкин, начальник дежурной смены, отметил, что рыбакам повезло, что они смогли дозвониться до спасателей и оперативно попросить о помощи

– В противном случае им пришлось бы порядка 6 километров идти по полю до федеральной трассы. А с учетом сильного ветра, мороза и труднопроходимой местности сделать это было бы очень сложно, и все могло закончиться трагично, – отметил начальник дежурной смены.

Напомним, это не первый случай спасения людей в Алтайском крае за последнее время. В начале марта в Первомайском районе пришли на помощь мужчине, который решил отправиться в монастырь на снегоходе. В пути техника провалилась в овраг, и житель региона оказался в ловушке. К счастью, он смог выбраться сам, а вот достать снегоход не получилось. Сильно промочив ноги, мужчина решил дойти до монастыря пешком, но вскоре заблудился.

Кроме того, спасатели пришли на помощь рыбакам, которые угодили в ловушку на реке. Мужчины на мотобуксировщике отправились на Обь порыбачить. На одной из проток они попали в западню: на лед вышла вода, их транспорт застрял, и они оказались отрезаны от обратной дороги. Отчаявшись выбраться сами, мужчины обратились за помощью к спасателям.

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