«Я тоже когда-то служил»: на Алтае отец-герой проводил троих сыновей и зятя в зону СВО

Поблагодарить мужчину за достойное воспитание сыновей пришла целая делегация Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Накануне Нового года в Республике Алтай выразили благодарность жителю Кош-Агачского района Есболату Самашеву за достойное воспитание детей. Трое сыновей и зять Есболата Камильхановича сейчас служат в зоне специальной военной операции.

Как рассказал отец-герой «Комсомолке», трое родных сыновей и супруг его дочери осознанно выбрали профессию военных. Один из сыновей служит командиром в отделении инженерно-саперной роты, другой – замкомандира взвода Ремонтной роты, третий – старший сапер. У всех детей Самашева уже свои дети – 10 на четверых!

- Я тоже когда-то служил. С того момент уж лет 40 прошло, часть дислоцировалась в Комсомольске-на-Амуре, - рассказал мужчина.

Примерно семь лет назад мужчина потерял супругу. Сам является инвалидом третьей группы. Как признался Есболат Камильханович, сердце за детей болит постоянно.

- Конечно, я за них переживаю. Сплю плохо – могу проснуться ночью. Когда у них появляется время и возможность, хотя бы на пять минут, но звонят, - пояснил житель республики.

Поблагодарить мужчину за достойное воспитание сыновей пришли парламентарии Самат Кагарманов и Ержанат Бегенов, военный комиссар Кош-Агачского района Константин Богданов, глава Кош-Агача Азамат Пшаев, председатель Совета солдатских матерей Жанаргуль Самегова и председатель сельского Совета депутатов Досым Бектурганов. Они вручили ему благодарственное письмо и подарки, а также узнали о том, в какой помощи нуждается мужчина.

- Такие истории нужно освещать: все-таки у мужчины сразу трое сыновей в зоне СВО. Мы готовы оказать любую поддержку в рамках закона, будь то дрова, помощь по хозяйству или что-то иное, - отметил глава Кош-Агача Азамат Пшаев.

Как добавила председатель Совета солдатских матерей Жанаргуль Самегова, организация с начала СВО оказывает помощь семьям военнослужащих.

- Мы считаем, что это отец-герой. Поддерживаем морально и психологически, пока другого он ничего не просил - очень скромный, сам родился в многодетной семье, родные сейчас помогают ему. Мы очень рады, что у наших бойцов есть такой тыл. Родители очень за них переживают, и поэтому зачастую они больше нуждаются в поддержке, чем сами военнослужащие, - подчеркнула Жанаргуль Самегова.

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