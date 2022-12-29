В Алтайском крае две недели ищут подростка с родинкой на правой щеке

Он ушел из дома в неизвестном направлении Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю

В Алтайском крае уже две недели разыскивают подростка, который ушел из дома. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону, до сих пор его местонахождение не известно.

Никита Жукова 2007 года рождения 16 декабря ушел из дома в Бийске, и до сих пор сотрудники уголовного розыска местного отделения полиции пытаются его разыскать. По каким причинам мог исчезнуть ребенок, не уточняется.

Известно, что школьник был одет в бежевый пуховик, темно-синюю вязаную шапку, черные джинсы и кроссовки. С собой у него была поясная черная сумка. Рост мальчика – 160 см, худощавое телосложение, родинка на правой щеке.

- Граждан, располагающих информацией о местонахождении разыскиваемого, просьба сообщить по телефонам в г. Бийске 8 (3854) 394-184, 8 (3854) 394-010, 102, - пояснили в краевом управлении полиции.

Судя по ориентировкам, размещенным отрядом «СПАСАЛТАЙ22» в социальных сетях, мальчик ушел из дома утром в неизвестном направлении. Также уточняется, что ему может потребоваться медицинская помощь.

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