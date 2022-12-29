На Алтае в декабре с собаки сняли живых клещей

Клещ, снятый в Барнауле с собаки. Фото:CATSHELP22

Принято считать, что октябрь – это уже крайний срок, когда клещи проявляют какую-либо активность, но оказывается, в редких случаях они могут проснуться и выйти на «охоту» даже зимой, в лютые морозы.

- Декабрь. Клещи. Как это понимать? Нашли на собаке! – рассказывает жительница Горного Алтая в одном из интернет-сообществ.

Судя по снимкам и видео, с домашнего питомца сняли сразу два клеща. Пользователи предполагают, что клещи могли быть, к примеру, на новогодней елке, которую занесли домой. А в тепле они проснулись и перекинулись на добычу.

Причем часть комментаторов признались, что также недавно снимали со своих домашних любимцев клещей. Один такой случай произошел в Барнауле. Девушка-волонтер из приюта для бездомных животных «Шанс на жизнь» рассказала, что в самые лютые морозы, выпавшие на конец ноября, сняла с одного из подопечных напитого кровью клеща.

- На улице -30, а у нас клещ… - рассказывает она. – В клинике сняли кровососа, сделали рентген.

Изначально подобранной собаке планировали сделать операцию на лапе, но предварительно ветеринар только назвал сумму, которая потребуется в случае оперативного вмешательства и отправил домой наблюдать за состоянием животного, так как укус клеща мог быть фатальным.

Как показывает практика, клещи в ноябре и даже декабре, хоть и редкость, но все же встречаются. Даже если исключить встречу с насекомым в естественной среде, то просто принести его домой с той же елкой или на шерсти животного – проще простого. Дома, в тепле он просыпается и начинает активничать.

Несколько лет назад все в том же Горном Алтае жительница села Акташ зимой сняла клеща со своего малолетнего ребенка. В тот год в начале декабря как раз не было снега, и стояла довольно теплая для зимы температура – около 0-2 градусов. А в таких условиях отдельные особи клещей могут быть активными.

Специалисты ветеринарной службы отмечают, что зимой клещей можно найти на домашних животных - коровах, овцах и собаках. Причем некоторые виды клещей могут зимовать в шерсти. Но все же в большинстве своем они зимуют в травяной подстилке.

Если говорить в целом об эпидемиологической ситуации в отношении инфекций, переносимых клещами, то в Республике Алтай она напряженная. За минувший сезон официально было зарегистрировано 3312 случаев обращений пациентов к медикам. При этом 175 человек заразились: девять – клещевым энцефалитом, 147 – сибирским клещевым тифом и 19 – клещевым боррелиозом.

– В Республике Алтай заболеваемость населения сибирским клещевым тифом превышает средне-российский показатель в 70 раз, - подчеркивает в своем докладе заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора Степан Рощупкин.

При этом план вакцинации в республике не выполнен. Из необходимых привиты были только 65%. Зато ревакцинировались почти 100%.

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