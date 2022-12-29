Пробки в Барнауле 29 декабря 2022 Фото: Олег УКЛАДОВ

29 декабря предновогодние пробки в Барнауле могут достичь своего пика, говорят в мэрии. Горожане закупают продукты, подарки, наряды... Все торопятся, дел – невпроворот! А тут, как назло, дикие заторы! Как сохранить праздничное настроение и душевное равновесие, стоя в 10-балльных пробках, рассказала кандидат психологических наук, руководитель психологического центра АлтГУ «PSY-контакт» Марина Шамардина.

Чтобы снизить уровень стресса, психолог советует заранее планировать день. Расставьте приоритеты: что необходимо сделать именно сегодня, а что оставить на потом. Также заранее следует составить маршрут, чтобы миновать самые пробочные места. Если это невозможно, выйдите пораньше — так, вы не будете переживать, что опоздаете.

- Оказавшись в пробке, подумайте, что это хорошая возможность побыть наедине с собой, послушать лекцию или аудиокнигу, которые давно откладывали, включить радио и отвлечься от суеты. Очень хорошо, если получится взять с собой в машину чай или кофе — когда мы пьем, напряжение спадает, - говорит специалист.

Если это не поможет, попробуйте сделать дыхательную практику. Самый простой вариант — глубокий вдох и медленный выдох. Иногда достаточно нескольких циклов, чтобы вы начали успокаиваться. Также вспомните все позитивные события последних дней, или, наоборот, думайте о предстоящих праздниках.

— В целом важно просто понять и принять ситуацию. Вы уже в пробке, это неизбежно. Перед Новым годом они были, есть и будут. Когда мы это поймем и примем, стресс повлияет на нас в меньшей степени. Потому что когда мы не готовы к ситуации, наши эмоции гораздо сильнее. А любая эмоциональная включенность дает напряжение, и иногда реакция может быть непредсказуемой, – объясняет психолог.

После нескольких часов в пробке специалист советует размяться: сходить в спортклуб, бассейн или просто прогуляться.

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Горожане активно готовятся к Новому году: до 31 декабря надо закупить продукты, подарки, наряды, заехать в парикмахерскую... Дел – невпроворот, да и текущие задачи никто не отменял. Традиционно из-за такой предпраздничной суматохи город встает «колом» (подробно)