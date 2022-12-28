Главные вопросы к нотариусам в 2022 году

Прежде чем принимать непростые решения по правовым вопросам, проконсультируйтесь со специалистом. Фото предоставлено Алтайской краевой нотариальной палатой

Очередной год подходит к концу. Организации подводят итоги. Люди стараются быстрее завершить все важные дела и сделки. Мы решили составить топ самых частых вопросов наших земляков, задаваемых нотариусам. А заодно разобрать насущные темы и жизненные ситуации, с которыми может столкнуться каждый человек.

Когда нужно обратиться к нотариусу, чтобы принять наследство после умершего родственника?

- Для того чтобы принять наследство, нужно совершить активные юридические действия. Заявить о своих правах необходимо в течение шестимесячного срока. Не позже. Нотариусы обращают внимание, что это весьма важный нюанс, и именно пропущенный срок нередко становится причиной обращения в суд.

Однако по закону признается, пока не доказано иное, что наследник принял наследство, если он совершил действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства: вступил во владение или управление наследственным имуществом; принял меры по сохранению наследственного имущества, защите его от посягательств; произвел за свой счет расходы на содержание наследственного имущества; оплатил долги наследодателя.

Иными словами, если, к примеру, вы были прописаны в том же жилье, что и родственник на момент его смерти, будет считаться, что вы приняли наследство. Даже если не смогли уложиться в шестимесячный срок - смело идите в нотариальную контору и, представив документы, подтверждающие факты, оформляйте свои наследственные права.

Прежде чем предпринимать любые шаги в отношении наследства, завещания, дарения - проконсультируйтесь у нотариуса, тем более консультации у нотариуса - бесплатные.

Можно ли распорядиться деньгами до того, как вступил в наследственные права?

- Это может нарушить права других родственников. Более того, наследник, который воспользовался деньгами умершего раньше установленного срока, рискует лишиться наследства. Однако если наследство еще никем не принято, нотариус может вынести специальное постановление о выдаче денежных средств со счетов умершего в качестве компенсации понесенных расходов на погребение. Для этого нужно: взять договор об организации дествий по погребению, собрать чеки, квитанции, иные документы, подтверждающие сумму расходов, обратиться к нотариусу за постановлением, а затем предъявить это постановление банку.

Как изменить режим совместной собственности при выплате ипотечного кредита?

- Брачным договором. Супруги могут зафиксировать документально этим документом, как будет поделено имущество, нажитое каждым из них до вступления в брак, нажитое в браке до заключения брачного договора или которое будет приобретено ими в браке после заключения брачного договора.

В каких случаях может помочь брачный договор?

- Брачный контракт может освободить одну половинку от долгов другой. Ведь режим совместной собственности супругов, закрепленный законом, при отсутствии брачного договора делает общим не только все нажитое имущество, но и любые долговые обязательства каждого из супругов. Если в брачном контракте предусмотрено, что долговые обязательства - порознь, то вторая сторона будет финансово защищена. Однако брачный договор нельзя заключать, находясь в процедуре банкротства, или намеренно пытаться таким образом уйти от долгов.

Часто пары заключают брачный договор, когда планируют приобретать жилье в ипотеку, если один из супругов по каким-то причинам не может выступить в качестве заемщика или созаемщика, потому что не имеет достаточного дохода или не подходит по иным параметрам.

Обратите внимание! Брачный контракт можно заключить как до регистрации брака (однако он вступит в силу только после официальной регистрации), так и находясь в браке. Вы можете заключить брачный контракт в любой момент, хоть после золотой свадьбы.

А вот заключение брачного договора после расторжения брака невозможно.

Стоит помнить и то, что брачный контракт регулирует только имущественные отношения между супругами и не может содержать в себе условия, которые касаются личных взаимоотношений.

Можно ли с помощью нотариуса зафиксировать оскорбления в сети интернет и поможет ли это в суде?

- Сегодня нередко возникают такие ситуации: в школе ребенку устроили настоящий кибербуллинг, идет неприкрытая травля в соцсетях и мессенджерах. Что делать, как это доказать, ведь обидчики могут в любой момент удалить свои сообщения.

В первую очередь, помимо обеспечения психологической поддержки ребенка, обязательно зафиксируйте нарушения, но не ограничивайтесь самодельными скриншотами. Легкость удаления «следов» в онлайн - одна из ключевых причин поспешить к нотариусу. Потому что зафиксированное нотариусом доказательство можно будет представить в суде, даже если к моменту рассмотрения дела обидчик успел удалить, скрыть, скорректировать переписку. Только протокол с печатью нотариуса в данном случае считается полноценным доказательством в суде. И этот протокол не имеет срока давности. Сам же процесс обеспечения доказательств занимает минимум времени.

И еще совет: если разбирательство, где фигурирует ребенок, все же дошло до суда - обращение к нотариусу можно выбрать в качестве альтернативы допроса в суде. Это тоже будет одной из разновидностей обеспечения доказательств, суть которого в фиксации показаний свидетеля. Такой вариант поможет избежать большого стресса

На доверенность нанесен QR-код, как его проверить безопасно?

- Сегодня мошенники создают фальшивые сайты-ловушки, обычно делают их по образу и подобию реальных. Поэтому зайдите на официальную страницу сайта Федеральной нотариальной палаты www.notariat.ru. Выберите безопасную проверку QR-кода на нотариальном документе и следуйте инструкции!

Кстати, в коде зашифрованы основные реквизиты документа: сведения о заявителях или их представителях, дата совершения нотариального действия, регистрационный номер, Ф. И. О. нотариуса, нотариальный округ нотариуса.

Сколько раз можно оформлять завещание?

- Наследодатель имеет право менять и переписывать завещание столько раз, сколько посчитает нужным. Каждое новое завещание отменяет предыдущее полностью или частично.

Как оформить «генеральную доверенность»? Безопасно ли это?

- Ежегодно жители Алтайского края оформляют тысячи доверенностей. С одной стороны, доверенность - простой и удобный документ, который позволяет делегировать то, на что не хватает времени и сил. С другой - доверенность может привести к большим проблемам. Тем более если речь идет о так называемых «генеральных доверенностях». Совет: с осторожностью оформляйте на посторонних людей доверенности, которые касаются ценного имущества и юридически значимых действий с ними. Не выдавайте доверенность на необоснованно длительный срок. Четко прописывайте в доверенности круг полномочий и все значимые условия для совершения юридически значимого действия. Не оформляйте доверенность «на все», по которой за вас можно жить; оформляйте на конкретное действие, в котором есть насущная потребность и которое вы не можете совершить самостоятельно по ряду причин. И главное - не оформляйте доверенность без веских на то причин. Перед оформлением - проконсультируйтесь с нотариусом.

Правда ли, что можно удаленно совершить сделку купли-продажи недвижимости с помощью нотариуса?

- Действительно, любую сделку с недвижимостью теперь можно оформить на расстоянии в дистанционном формате с помощью нотариуса. Участниками такой сделки могут быть как физические, так и юридические лица.

Такой формат особенно актуален, если стороны проживают в разных городах. Продавцу и покупателю потребуется только выбрать ближайшую нотариальную контору в своем городе и подготовить необходимый пакет документов.

Такой вариант очень выгоден. Нотариус с помощью современных технологий поможет сэкономить время, деньги на перелеты, а также оградит от небезопасных вариантов.

ВАЖНО!

Многие сегодня не доверяют и даже опасаются цифровых сервисов. Однако дистанционно с нотариусом не означает заочно. Стороны, пусть и по отдельности, но должны лично прийти в нотариальные конторы. Нотариусы проверяют, подготавливают документы, выявляют волю сторон и несут полную ответственность за сделку. По степени безопасности дистанционный формат с нотариусом является таким же, как и традиционный вариант совершения сделки в одной нотариальной конторе.

И помните, прежде чем принимать непростые решения по правовым вопросам - проконсультируйтесь с нотариусом. Это бесплатно и добавит вам уверенности в своих действиях.

Информация предоставлена Алтайской краевой нотариальной палатой.