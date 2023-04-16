Как барнаульцы встретили праздник Светлой Пасхи: фоторепортаж с ночной службы

Пасхальное богослужение в Никольской церкви Фото: Олег УКЛАДОВ

16 апреля по всему миру отмечают главный христианский праздник – Пасху. Накануне в церквях православные традиционно освятили куличи и крашеные яйца. В ночь с субботы на воскресенье в барнаульских храмах прошли пасхальные богослужения, верующие и священнослужители сказали друг другу: «Христос воскресе!» – «Воистину воскресе!». Как прошло богослужение в Никольской церкви – в фоторепортаже «Комсомолки».

Пасха-2023 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

В субботу, 15 апреля алтайский митрополит Сергий в Никольском храме совершил вечерню с чтением паремий и божественную литургию.

- Воскресение Христово исторически уже совершилось, но духовно – оно беспрерывно совершается в нас, являясь сутью и основанием Промысла Божиего о каждом мгновении миробытия и о каждом существе этого мира. Пусть наша память о Христе Воскресшем по-особому наполняет все пространство Вселенной и самое сокровенное наше личное пространство – всю полноту жизни людей! Да будет радость воскресения радостью всех людей земли и сделает нас внимательными, чуткими, любовными друг ко другу и ко всем, - сказал в своем пасхальном послании митрополит Сергий.

Пасха-2023 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

На ночных богослужения обралось множество верующих, которые вместе со священниками разделили радость главного православного праздника.

Пасха-2023 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Пасха-2023 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Пасха-2023 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Пасха-2023 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Пасха-2023 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Пасха-2023 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Пасха-2023 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Пасха-2023 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Пасха-2023 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Пасха-2023 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Пасха-2023 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Пасха-2023 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Пасха-2023 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Пасха-2023 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Пасха-2023 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Пасха-2023 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Пасха-2023 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Пасха-2023 в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

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