Спасти парня не смогли Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае обсуждают внезапную смерть подростка, который якобы мог отравиться, надышавшись газа из баллончика. ЧП произошло в селе Павловка. Что известно о погибшем юноше – в материале «Комсомолки».

Погибшему несовершеннолетнему было всего 16 лет. Он рос в благополучной семье и занимался спортом. Для многих его смерть стала шоком…

В ту роковую ночь парень находился в компании таких же ребят, как и он сам. В официальных комментариях следственного управления и прокуратуры Алтайского края не говорится о вероятных причинах смерти, так как пока что нет результатов судебно-медицинской экспертизы. Но достоверно известно, что внешних признаков насильственной смерти следователи не обнаружили.

Однако накануне в соцсетях появилась информация, что незадолго до гибели юноша якобы надышался газа из газового баллончика. О таких «развлекательных» методах молодежи было известно и раньше.

- Скажем так, он попал не в ту компанию. Больше получаса он дышал газом, потом встал и упал пластом, - рассказал источник, знакомый с ситуацией.

Также была информация, что парень накануне расстался с девушкой, из-за чего якобы и мог податься во все тяжкие, однако источник «КП» это не подтвердил. После того, как парень потерял сознание, его друзья обратились за помощью к местным медикам, но было уже поздно. В следственном управлении следкома по Алтайскому краю рассказали «Комсомолке», что версия с отравлением газом тоже проверяется.

По факту гибели подростка возбуждено уголовное дело, в район выехала уполномоченный по правам ребенка в Алтайском крае Ольга Казанцева. Ей и правоохранителем предстоит выяснить, почему дети в ночное время находились без сопровождения взрослых.

«Комсомолка» будет следить за развитием событий.

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