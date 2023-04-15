«Конкуренция сейчас не среди соискателей, а среди работодателей»: как прошла ярмарка трудоустройства в Барнауле

Подавляющее число соискателей - студенты Фото: Олег УКЛАДОВ

14 апреля в барнаульской «Титов-Арене» состоялась Всероссийская ярмарка трудоустройства. Вакансии представили 56 предприятий города. Число посетителей ярмарки составило около полутора тысяч человек. На одной площадке желающие найти работу могли узнать условия, требования к кандидатам и зарплату, которую предлагали самые разные компании. Такой подход экономит время как самим работодателям, так и тем, кто находится в активном поиске работы.

- Конкуренция сейчас не среди соискателей, а скорее среди работодателей, поэтому в этом году поменялось название, и теперь это уже не ярмарка вакансий, а ярмарка трудоустройства, – поясняет начальник отдела барнаульского кадрового центра «Работа России» Илья Бень.

Подавляющее число пришедших – студенты. Они пришли не столько за работой, сколько за пониманием, какие именно профессии востребованы и в каком направлении им нужно двигаться дальше.

- Я пришел сюда посмотреть, какая работа вообще есть в городе. Учусь на юридическом, но здесь, к сожалению, ничего для себя не нашел, - рассказал Максим, студент кооперативного техникума.

В основном очереди собирались у стоек промышленных предприятий, было много желающих узнать и о контрактной службе.

- Пока что просто навожу справки, думаю, пока есть время. Меня и финансовая сторона интересует, но и из патриотических соображений тоже рассматриваю для себя вариант служить по контракту, - поделился Никита, один из посетителей ярмарки.

Многие предприятия в условиях кадрового голода рассматривают для себя людей предпенсионного и пенсионного возраста. Они готовы обучать и переобучать желающих, для того чтобы закрыть потребность в кадрах.

Во время ярмарки президентская академия РАНХиГС приглашала безработных граждан пройти переобучение, например, по направлению «Основы работы с маркетплейсами» и «Таргетинг». Как показывает практика, эти профессии весьма востребованы среди мам в декрете.

Ни для кого не секрет, что по сравнению с другими регионами, Алтайский край не может похвастаться высокими зарплатами, но пришедшие на ярмарку студенты все-таки ищут доход от 50-ти тысяч, хотя и понимают, что без опыта им вряд ли будут столько платить.

- Я лично пришла просто оценить ситуацию и посмотреть, какие вакансии доступны. Учусь на системного администратора, нашла уже пару мест. Рассчитываю на зарплату хотя бы тысяч 25. Это реальные деньги, пока нет опыта, а дальше, конечно, надеюсь получать больше, - поделилась Александра, студентка архитектурно-строительного колледжа.

- Все зависит от того, какую работу для себя рассматривают студенты. Например, инженерные специальности какие-то или, скажем, наладчики станков с программным управлением – там зарплаты начинаются от 100 тысяч рублей, - отмечает начальник барнаульского отдела кадрового центра.

Помимо поиска работы, на площадке ярмарки работали консультанты, бизнес-тренеры, проходили мастер-классы, нацеленные на то, чтобы все желающие могли правильно рассказать о себе работодателю, а те в свою очередь учились правильно продвигать свой бренд на рынке труда.

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