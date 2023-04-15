Пасха 2023 в Барнауле: как будет ходить общественный транспорт

После богослужения горожане смогут добраться домой на электротранспорте
Фото: Олег УКЛАДОВ
Стало известно, как будет ходить общественный транспорт в ночь на 16 апреля, когда будет праздноваться Пасха 2023 в Барнауле. Как уточнили в администрации краевой столицы, после богослужения горожане смогут добраться домой на электротранспорте.
Всего в ночь задействуют два трамвайных вагона.
От Покровского кафедрального собора трамвай отправится в 02:05 по маршруту со следующими остановками:
- улица Анатолия;
- проспект Красноармейский;
- площадь Свободы (02:15);
- улица Анатолия;
- Покровский Собор (02:25);
- улица Челюскинцев;
- улица Антона Петрова;
- Александро-Невский собор (02:55);
- улица Антона Петрова;
- станция Докучаево;
- улица Попова;
- улица Власихинская;
- улица Малахова;
- депо (улица Гридасова).
А в 02:30 трамвай поедет от Александро-Невского собора:
- улица Антона Петрова;
- улица Северо-Западная;
- Дом быта;
- улица Северо-Западная;
- депо (проспект Коммунаров).
Напомним, пасхальные службы пройдут во всех храмах города. Там же можно будет освятить куличи, пасхи и яйца. Главное пасхальное богослужение в этом году пройдет в Александро-Невском соборе (ул. Антона Петрова, 221). По традиции в 23:30 начнется заутреня, а в 00:00 - крестный ход.
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