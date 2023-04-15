Пасха 2023 в Барнауле: как будет ходить общественный транспорт

После богослужения горожане смогут добраться домой на электротранспорте Фото: Олег УКЛАДОВ

Стало известно, как будет ходить общественный транспорт в ночь на 16 апреля, когда будет праздноваться Пасха 2023 в Барнауле. Как уточнили в администрации краевой столицы, после богослужения горожане смогут добраться домой на электротранспорте.

Всего в ночь задействуют два трамвайных вагона.

От Покровского кафедрального собора трамвай отправится в 02:05 по маршруту со следующими остановками:

- улица Анатолия;

- проспект Красноармейский;

- площадь Свободы (02:15);

- улица Анатолия;

- Покровский Собор (02:25);

- улица Челюскинцев;

- улица Антона Петрова;

- Александро-Невский собор (02:55);

- улица Антона Петрова;

- станция Докучаево;

- улица Попова;

- улица Власихинская;

- улица Малахова;

- депо (улица Гридасова).

А в 02:30 трамвай поедет от Александро-Невского собора:

- улица Антона Петрова;

- улица Северо-Западная;

- Дом быта;

- улица Северо-Западная;

- депо (проспект Коммунаров).

Напомним, пасхальные службы пройдут во всех храмах города. Там же можно будет освятить куличи, пасхи и яйца. Главное пасхальное богослужение в этом году пройдет в Александро-Невском соборе (ул. Антона Петрова, 221). По традиции в 23:30 начнется заутреня, а в 00:00 - крестный ход.

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