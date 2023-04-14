«Я же не совсем потерянный»: истории о любви и предательстве из-за колючей проволоки

Артисты плейбэк-театр «Анапит» сыграли миниатюры по историям заключенных Фото: Анна КОЛЬЧЕНКО

По сути это обычная колония. Но ее называют лечебно-исправительным учреждением (ЛИУ-1, в народе – «шинка»), так как здесь сидят алкоголики и наркоманы. Естественно, сидят не потому что, адски пили или кололись. А потому, что распространяли или, находясь под этим делом, воровали, грабили, убивали, насиловали… Большинство из сидельцев уверяют, что это все от лукавого, мол, бес попутал и, что такое могло случиться с любым. Но случилось с ними.

На днях к этим заключенным приехал театр. Но не простой, не тот, к которому мы все привыкли. Это был плейбэк-театр «Анапит». Здесь у актеров нет заготовленного, отрепетированного спектакля. Они играют лишь то, что им рассказывает зритель, причем, не обсуждая между собой, что и как будет происходить на сцене. Это могут быть истории из жизни или какие-то переживания, чувства. Ну вот представьте - актер на сцене играет вас, какой-то фрагмент из вашей жизни. А вы смотрите на все это стороны. Очень часто такой способ помогает взглянуть на свои поступки с совершенно нового ракурса и что-то переосмыслить.

У актеров плейбэк-театра нет заготовленного, отрепетированного спектакля Фото: Анна КОЛЬЧЕНКО

В актовом зале колонии собрались около сотни осуждённых. Все как один одеты в протокольные черные фуфайки. У некоторых совершенно холодные, безучастные лица. Но не у всех. Тех, кто живет надеждой на что-то лучшее – их сразу видно. Они смотря на тебя, а не сквозь. А некоторые даже смогли поделиться перед актерами плейбэк-театра очень личными историями, доставав наружу глубоко утрамбованную боль.

Измену бы простил, но не предательство

- Меня зовут Виталий. Много лет назад я полюбил девушку. По-настоящему полюбил, но она предала меня. Не изменила, а предала. Возможно, измену я и простил бы… Суть в том, что после этого предательства я не могу полюбить ни одну женщину. Было много, но не любил больше никого. Вообще пропало такое чувство под названием любовь. Живу без чувств. Без любви. Наверное, от этого и все беды – алкоголь, тюрьма…».

Виталий рассказал, что девушка, в которую он был влюблен, не изменила ему, а предала Фото: Анна КОЛЬЧЕНКО

Это «чистосердечное» актеры театра отыграли миниатюрой о том, как была потеряна любовь:

- Ты думаешь, что один такой? Посмотри, сколько нас таких!

- Да, посмотри, сколько нас! И ничего – живем, правда, как живые мертвецы.

- А разве можно жить без любви?

- Можно! Только грустно. Пусто как-то.

- Так и есть!

- Но ведь было же! Было! А ведь могло и не быть…

- А жизнь все равно продолжается!

Пел в хоре – убил коллегу

Алексей сидит уже четыре года. Осталось еще столько же. А ведь в его жизни все так хорошо складывалось… В свое время он окончил музыкальной колледж, потом консерваторию по специальности «Искусство народного пения». Работал в хорах и ансамблях народной самодеятельности, преподавал в коллеже искусств, занимался научно-исследовательской работой в институте. Даже планировал написать кандидатскую.

Алексей получил срок за убийство коллеги из хора во время пьянки Фото: Анна КОЛЬЧЕНКО

Однако бурная концертная жизнь привела его к алкоголю - выступая на различных корпоративах, праздниках, стал за компанию прикладываться к бутылке. После очередного концерта по пьяной лавочке у него произошел конфликт с коллегой. Утром проснулся – весь в крови, товарищ по хору мертв. Съездил к родителям на кладбище, попрощался и пошел сдаваться.

- Это был очень хороший человек, но пьяный угар сделал свое дело. За все время не было ни одного дня, чтобы я не вспоминал и не раскаивался. Годы жизни, которые я забрал у своего коллеги, и заодно у себя, никогда не забудутся и не перестанут меня терзать, - рассказал заключенный. – В жизни нам всегда приходится преодолевать трудности, ограничения. И мне это, видимо, тоже нужно пройти, чтобы сделать какие-то выводы и в дальнейшем на эти грабли больше не наступать.

Актеры театра отыграли его историю в виде оставленных на автоответчике записей:

- Привет, Алексей, это угол зрения. Я немного поменялся.

- Алексей, это грабли. Пойдем со мной!

- Алексей, ну вы понимаете, кто это… пройдемте!

- Алексей, это годы, нас немало, но благодаря нам ты тот, кто ты есть…

Ждет только сестра

- Меня зовут Василий. Мне 23 года. Я уже второй год сижу в тюрьме. За это время потерял практически всех. Помогает мне только сестра. Она младше меня. Ей 19 лет. Она даже переехала в Барнаул ради меня, чтобы приходить на свидания и поддерживать. Только она ждет, звонит, пишет письма.

Василия на воле ждет только 19-летняя сестра Фото: Анна КОЛЬЧЕНКО

Василий попал на зону после того, как по пьянке проник и ограбил квартиру. И, судя по всему, очень сильно жалеет об этом, но осмысление пришло уже на зоне. Срок у него не большой – около трех лет. Два уже отсидел. Осталось всего 11 месяцев, но по УДО, скорее всего, выйдет раньше. Именно сестра сейчас его основная опора. Только благодаря ей в нем теплится надежда, что есть в этом мире люди, которым он дорог, и которые его любят.

- А кого, говоришь, потерял?

- Через 8 месяцев, как посадили, меня бросила жена, хотя сначала говорила, что все будет нормально. У нас есть сын, ему сейчас 5 лет. Но общаться мне с ним не позволяют. Всего два фото сына у меня… сестра привезла их.

- Ты злился на жену, что она не стала ждать тебя?

- Поначалу очень сильно. Злился, переживал, психовал. Нервы шалили. Со временем понял, что это моя ошибка, что она, по сути, и не виновата. А то, что запрещает общаться с сыном – это же глупость. Я же отец, я тоже хочу участвовать в его воспитании.

- А до того, как посадили – участвовал?

- Да. Не то, чтобы всегда… Работал строителем, ездил по объектам, редко дома бывал. Но когда приезжал, то старался уделить всем внимание. Даже ради этого старался исключать общение с моими друзьями. Как видимо, плохо старался…

- Что бы хотел сказать жене?

- Хотел бы попросить прощение за то, что я сейчас не могу ничем помочь. Если сможет, пусть простит. Я хочу общаться дальше. Мне все это было уроком, многое осознал…

- Когда выйдешь, куда дальше?

- Планируют остаться в Барнауле, устроиться на завод БТК. У меня образование - швей 2 разряда. Налаживать связь с сыном буду. Я очень сильно по нему скучаю.

- Пока сидишь, задумывался о смысле жизни?

- Смысл - в семье. Пришел домой – и тебе рады.

Заключенные ЛИУ-1(в народе - «шинка») Фото: Анна КОЛЬЧЕНКО

- Тебе были рады?

- Да. Ходишь на работу – тебя провожают. Звонят, пишут. Сейчас все это очень сильно бьет по чувствам. И мне этого не хватает.

- Что скажешь сыну о том, где ты был эти годы?

- Скажу правду. Не вижу смысла скрывать. Лжи мне хватило в прошлой жизни. С этого все и началось…

- Ты сказал – в прошлой жизни…

- Да. Я все переосмыслил, подвел черту – до и после. И пообещал себе, что больше никогда не буду пить и не вернусь сюда.

- Когда тебя посадили, сыну было около трех лет – возможно, и не помнит уже папу…

- Я не думаю, что не помнит. Кто-то же обо мне рассказывает… я же не совсем потерянный, конченный все-таки. Есть же чувства….

- В чем ценность человеческих отношений?

- В доверии. Когда доверяешь, все намного проще, чем скрывать, лгать, как было у меня…

Эту историю актеры театра отыграли очень чувственно. По лицу Василия было видно, что он едва сдерживает эмоции. Наверняка он много раз проигрывал в голове сценарий общения с женой, которая от него отвернулась. А тут увидел это со стороны. И ее слова, сыгранные актером совершено импровизационно, оказались особенно пронзительными:

- Когда я замуж выходила за тебя, думала, что все классно будет… дружно, весело... Сына вырастим… Может и дочку… Почему все рухнуло? Я не готова нести это все. Мне это вообще не надо. Отец должен быть примером. Тем более для мальчика. Думаешь, так легко было – раз, и расстаться? Всего не расскажешь. Я не хочу, чтобы вы виделись и общались… не знаю... не могу, не готова… Я не знаю, что ты там обо мне думаешь. Да мне и не интересно. Буду жить своей жизнью. А ты живи своей…

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