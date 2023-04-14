На Алтае организаторов летней Олимпиады обвинили в мошенничестве

По версии обвиняемого, он хотел премировать сотрудников за организацию Олимпиады Фото: Анна СЕМИНА

На Алтае под суд пойдут организаторы Х летней олимпиады городов края по обвинению в мошенничестве с деньгами из регионального бюджета. Подробнее об этом деле рассказали в Объединенной пресс-службе судов.

Как установило следствие, директор муниципального автономного учреждения «Спортивная школа» и председатель заринского спорткомитета, непосредственно отвечавшие за организацию и проведение Х летней олимпиады городов Алтайского края, вступили в предварительный сговор с целью присвоить деньги, выделенные министерством спорта. Председатель комитета обратился к знакомому предпринимателю, который занимается изготовлением рекламной продукции, но в детали своей аферы его не посвятил.

– Он предложил ему заключить фиктивную сделку с МАУ «Спорт» по продаже рекламной продукции – баннеров, а именно составить договор купли-продажи баннеров, счет на оплату и счет-фактуру, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения, - поясняют в пресс-службе.

Но как подчеркивают следователи, сам предприниматель не догадывался о том, что стал «соучастником». Во все детали его не посвятили. Думая о том, что соглашается на очередную сделку, он согласился с предложением: составил все необходимые документы, подписал, и отдал в бухгалтерию «Спортивной школы» для оплаты своих услуг.

Сотрудники бухгалтерии также не были в курсе махинации своего руководства. Они перечислили деньги предпринимателю. Далее ИПшник снял их со счета и за вычетом налога в 10% передал руководителю спортшколы, а уже он и его непосредственный начальник поделили их между собой.

Уже позже, как пояснил председатель комитета по спорту города Заринска, таким образом, он хотел вывести деньги, чтобы направить их на поощрение сотрудников спортшколы за помощь в организации олимпиады. Ущерб бюджету составил почти 99 тысяч рублей. Сообщников обвинили в мошенничестве. По суду им грозит до шести лет лишения свободы.

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