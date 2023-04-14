«Сохранили 280 жизней»: чем помогают в Алтайском кризисном центре для женщин

Юлия Кузнецова рассказала в эфире радио «КП-Барнаул» о том, чем в кризисном центре помогают женщинам Фото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА

Число обращений в Алтайский кризисный центр для женщин по итогам 2022 года составило почти 3000, это на 46% больше, чем годом ранее. О том, кто приходит в кризисный центр и чем там помогают женщинам, в эфире радио «КП-Барнаул» рассказала директор центра Юлия Кузнецова.

- Кризисный центр – звучит пугающе, кажется, что должна произойти какая-то катастрофа, чтобы туда обратиться. Юлия, расскажите с какими проблемами к вам обращаются женщины?

- Да, именно так люди и думают. Считают, что все должно быть совсем плохо, чтобы к нам прийти. Но мы помогаем со многими проблемами. Оказываем психологическую помощь женщинам, детям, подросткам и их семьям по абсолютно разным вопросам, в любых кризисных ситуациях.

Пару слов о центре – мы краевое учреждение и в этом году нам исполняется 19 лет. Центр современный и уникальный. У нас есть социальная гостиница, есть кризисная линия для женщин, чего нет в других регионах. В центре очень красивые и уютные кабинеты для индивидуальных и групповых занятий. С женщинами работают психологи. У нас большая команда – порядка 12 профессиональных специалистов. Также с женщинами работают юрист, социальный работник.

Приходят к нам с разными проблемами. Например, детско-родительские отношения. Ребенок стал подростком и появились сложности в общении или только родился малыш и для женщины это может стать кризисной ситуацией. У меня сын окончил школу и переезжает в другой город – тоже кризис.

- То есть с такими проблемами тоже можно обращаться?

- Не только можно, но и нужно. Кризис – это индивидуальная история. Кто-то может справиться сам, а кому-то необходима помощь.

- Когда слышишь о кризисном центре для женщин, то первое что приходит на ум – если побил муж, значит тебе туда.

- Да, именно так. С этой проблемой мы тоже работаем. Семейные отношения, в частности домашнее насилие, жестокое обращение с детьми, развод.

- А как это происходит? Женщина приходит, у ней на душе кошки скребут, слезы, депрессия и что дальше? Она приходит к психологу садится на стульчик, рассказывает и он начинает ее обрабатывать?

- Если женщина понимает, что в какой-то ситуации она уже не может справиться, то как минимум она может позвонить на кризисную линию 8 800 201 47 17. Работаем мы с 9 до 17:30. Если есть какие-то сомнения, то всегда можно спросить, чем мы можем помочь. Мы никогда не говорим «нет», не отказываем. В центре женщину встретит милая девушка, она поможет заполнить документы, так как мы краевое учреждение, то требуется СНИЛС и паспорт. Конечно, она будет общаться с психологом, при этом он не станет спрашивать больше, чем женщина готова рассказать. И потом она сама принимает решение продолжать посещать центр или нет. Важно, чтобы психолог подошел. Люди разные, разные темпераменты. Например, когда работала с перинатальными потерями, клиентки спрашивал: «Вы такая молодая, сумеете»?

- Расскажите подробнее, что это за потери?

- Прежде всего это выкидыши на разных стадиях беременности, неудачные ЭКО, аборты, смерть малыша сразу после родов. Много разных ситуаций. У нас работает группа поддержки для женщин с такими потерями, с символичным названием «Маленькие крылья». Наши психологи прошли обучение в фонде «Свет в руках». Этот фонд первый в России начал заниматься поддержкой родителей, переживших перинатальную потерю. Наши психологи в целом могут помочь с любой проблемой, хоть детско-родительские отношения, хоть домашнее насилие. Есть индивидуальное занятия и группы поддержки.

- А как работает эта группа поддержки?

- Группа работает как очно, так и заочно. На группе 8 человек, она закрытая. Это совершенно бесплатно, как и другие консультации психолога, юриста. На группе женщины рассказывают свои истории. В нашем социуме не совсем понимают с чем сталкивается женщина, пережившая перинатальную потерю. Например, если это был выкидыш, то говорят, что ребенка еще не было и зачем переживать. «Молодая, еще родишь». Или после смерти малыша сразу после родов, могут сказать, что женщина к нему еще не привыкла. Женщина хочет погоревать, но ведь ей говорят, что горевать не о чем и ей кажется, что это правда, что может и не о чем переживать. На группах психолог помогает пережить утрату, объясняет женщина, что ее чувства — это нормально.

Прежде всего такие группы – это безопасное пространство, где женщина может поговорит, выплакать свое горе. Была история, когда женщина посещала 10 встреч, но все время плакала. Боль накопилась. Гибель плода произошла на середине срока, но никто из ее родственников не признавал, что это серьезно. А женщина уже планировала как будет воспитывать малыша.

Мы помогаем осознать случившееся, не загоняя боль вовнутрь как это часто бывает, а маленькими шажками меняем грусть на светлую память.

- Юля, я знаю, у вас в конце апреля стартует акция, которая как раз будет связана с темой утрат. Что это за акция?

- В апреле у нас проходит 2 акции. Первая тоже символичная, называется она «Синяя лента апреля». Это акция против жестокого обращения с детьми. Она стартовала 10 апреля и продлится до 25. Вторая акция называется «Росток памяти». Мы будем высаживать деревья. Пройдет она 22 апреля в Сквере химиков в 11 часов. Подобная акция помогает прожить горе и утрату. Такой формат акции выбран неслучайно. Растения являются живым воплощением памяти и родительской любви. Казалось бы, такая утрата – это очень грустная история, но именно через эту акцию хочется рассказать про взаимоподдержку, про любовь, про продолжение жизни, про светлую память о малыше. Потом можно будет приходить в сквер, ухаживать за деревцем.

Акция пройдет в поддержку родителей, переживающих горечь утраты

- Нужно как-то заявить о своем участии?

- Да, конечно. Нужно позвонить либо на горячую линию, либо к нам в кризисный центр по номеру 8 (3852) 34 22 55 и вам ответят на все вопросы, помогут с регистрацией.

- А вот беременные женщины, которые думают об аборте, с ними работаете?

- Да, и такое направление есть. Мы не даем никакую оценку, не говорим, что она должна сохранить ребенка или сделать аборт. Задача психологов и кризисного центра помочь женщине сделать осознанный выбор. Многие с годами начинают жалеть об аборте. Не хватило опыта, не с кем было поделиться, обсудить. Статистика говорит, что аборты у нас делают не столько из-за финансовых проблем, сколько из-за того, что рушатся планы, поругалась с отцом ребенка и сделала назло, еще какие-то причины. У меня есть поразительная цифра – через 6-7 лет, благодаря психологам нашего центра и психологам Алтайского края за парту сядет 7 первых классов. То есть за 2022 год мы помогли сохранить порядка 280 жизней.

- Есть какая-то история, которую вы запомнили особенно?

- Да! Обратилась девушка 18-ти лет. Родители ее не поддержали, говорили, что ей надо доучиваться. Отец ребенка отказался от свадьбы, не признавал, что ребенок его, не захотел брать на себя ответственность. Она пришла за консультацией, и оказалось, что ей негде жить. Как я уже говорила, у нас есть социальная гостиница. Она абсолютно бесплатная. Мы предложили девушке туда заселиться, и она согласилась, потому что все-таки хотела сохранить ребенка. Эта история окончилась очень счастливо. Помимо того, что она родила, так еще и сблизилась с папой малыша и теперь у них полноценная семья.

- Кто может воспользоваться социальной гостиницей? Сколько там мест, как долго в ней можно жить?

- Рассчитана гостиница на 16 мест. Жить там могут беременные женщины и женщины с детьми, как с совсем маленькими ребятишками, так и постарше. В большинстве случаев, живут там женщины переживший домашнее насилие. Живут в гостинице от 3 месяцев до полугода. Но если ситуация не разрешилась, то мы женщину конечно не выгоним на улицу. Мы поможем с трудоустройством, поможем найти комнату. Условия в гостинице комфортные, есть кухня, холодильник. Когда женщина заселяется, соцзащита выделяет ей материальную помощь. С продуктами нам помогают волонтеры.

- А там всегда кто-то живет?

- Да, всегда. О том, есть ли место в гостинице можно узнать, позвонив по горячей линии. Даже если места нет, мы обязательно найдем как помочь, куда заселить.

А как часто обращаются несовершеннолетние? Например, забеременела, боится сказать родителям.

- Цифр каких-то конкретных нет, но ситуаций таких много. Проблема - актуальная. Помогает в этом случае психолог, юрист или соцработник.

- К вам могут прийти мужчины?

- У нас проводятся семейные консультации, когда мужчина и женщина приходят, но вообще мужчинам мы предлагаем обратиться в мужской кризисный центр.

- Какие еще направления работы у вас есть?

- Ещё одно интересное направление – мы работаем с женщинами, освободившимися из мест лишения свободы. Начинаем мы с ними работать за полгода до освобождения. Не со всеми, а только с теми, у кого есть несовершеннолетние дети. Помогаем им социализироваться, восстановить связь с семей, с детьми.

- А поддерживаете женщин, чьи родственники участвуют в СВО?

- Да, у нас есть две группы поддержки. Одна для подруг, жен и матерей участников, а вторая для волонтеров. Им тоже нужна поддержка, так как они тоже очень переживают, и бывает, что они выгорают.

- Расскажите какую-нибудь душевную историю из вашей практики

- У меня есть история про подростка. Она пришла с запросом, что семья ее не любит, не понимает. И когда мы начали работать, то увидели, что родители все-таки заботятся как умеют. Нас ведь никто не учил как общаться с детьми, психологов не было. И в результате нашей работы, она увидела, что родители действительно много делают. Когда вспоминаю такие истории мурашки по коже бегут. Это комплексная работа не только с подростком, но и с родителями. Они нам очень благодарны. Это самое важное в нашей работе. Она не самая легкая, все-таки. Нужно быть в ресурсе, чтобы этот ресурс отдавать.