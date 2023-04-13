На территории региона в ярмарке поучаствуют около 250 работодателей Фото: Олег УКЛАДОВ

14 апреля в Барнауле пройдет первый этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». О том, что ждет соискателей и работодателей, рассказала Надежда Капура, начальник управления Алтайского края по труду и занятости населения.

На барнаульской ярмарке вакансии предложат более 50 работодателей. Среди них такие крупняки, как Барнаульский патронный завод, Барнаульский молочный комбинат, «Роснефть»-Алтайнефтепродукт» и т.д. Всего же на территории региона в ярмарке поучаствуют около 250 работодателей, которые предложат свыше 5000 вакансий.

Ярмарка трудоустройства уникальна тем, что она будет проходить в один день во всех регионах страны. В Барнауле, например, состоится телемост с Кемеровской областью. Работодатели из Кемерово попробуют найти кадры в Барнауле, и наоборот. К слову, заработная плата в Алтайском крае ниже, чем в других регионах, но предприятия нашего города все же стремятся к конкурентоспособности и постепенно повышают оплату труда. По словам Надежды Капуры, темпы роста заработной платы составляют 120 – 145%. В начале года предприятия повышали зарплату и намерены повысить ее и во втором квартале. Помимо финансовой мотивации, работодатели стремятся улучшить соцпакет. Они предлагают бесплатное питание, путевки в санатории, спортивные залы, диспансеризацию и проч.

Если говорить о конкретных цифрах по заработной плате, то, например, «Барнаултрансмаш» предлагает токарю-расточнику от 40 до 100 тыс. рублей, «БТК Текстиль» готов заплатить технологу 115 тыс. рублей, а «Мартика» платит инженеру-программисту от 80 до 120 тыс. рублей.

- Сейчас база вакансий региона насчитывает порядка 12 тысяч вакансий из самых разных отраслей. Только обрабатывающая промышленность испытывает потребность в более чем 5 тысячах кадров! По числу предложенных вакансий в рамках первого этапа ярмарки лидирует сфера торговли - будет представлено более 280 рабочих мест. Кроме того, высока потребность в токарях, слесарях, фрезеровщиках, - уточняет Надежда.

Кадровый центр приглашает на ярмарку не только тех, кто ищет работу, но и школьников, которые смогут определиться с выбором будущей профессии, а также пенсионеров, готовых вернуться на работу и, при необходимости, пройти переобучение.

Помимо поиска работы и кадров, на ярмарке пройдут мероприятия с участием бизнес-тренеров.

С 10:30-11:50 на площадке состоится семинар-тренинг «Приемы эффективного собеседования с работодателем».

С 11:00-13:00 желающие смогут получить индивидуальные консультации карьерных консультантов, посетить экспресс-тестирование, также пройдет мастер-класс по составлению резюме. К тому же, можно будет получить консультацию об услугах и программах службы занятости.

Для предприятий организован семинар-тренинг «Имидж работодателя. Эффективное продвижение HR-бренда. Квадрат безопасности - техника работы с внешними угрозами». Он пройдет с 12-13:30.

По словам Надежды Капура, рынок труда сейчас един и открыт. Благодаря цифровой платформе «Работа России» найти подходящее место работы и работника стало гораздо проще. Ярмарка же нацелена на то, чтобы соискатели и работодатели находили друг друга в кратчайшие сроки, а уровень безработицы стремился к минимальным показателям.

Ярмарка вакансий в Барнауле пройдет 14 апреля с 11.00 до 13.00 в «Титов-Арене». Более подробную информацию по работе ярмарок в других районах Алтайского края можно узнать на сайте.

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