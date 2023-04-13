Международный «Кубок чемпионов» по гребле пройдет в Барнауле

«Кубок чемпионов» по гребле. Фото: Тимофей Даудрих

Уже больше года прошло с того момента, как российские и белорусские спортсмены попали в «бан» Международного олимпийского комитета. Однако постепенно отдельные федерации допускают наших атлетов на соревнования и сами приезжают в Россию на турниры. О том, как эта ситуация коснулась алтайский спорт журналистам рассказал министр спорта края Максим Рябцев.

- В этом году у нас планировалось проведение международных стартов по гребле на байдарках и каноэ – Кубок чемпионов (как в 2018 году) с привлечением топовых спортсменов. В связи со сложившейся обстановкой ряд спортсменов нашу страну посетить не смогут. Но мы приняли решение международный старт сохранить. Возможно, он пройдет с менее топовыми спортсменами, но с привлечением спортсменов из Азии, Южной Америки. Этот старт мы проведем в сентябре, в рамках алтайской регаты, - рассказывает Максим Терентьевич.

Немногим ранее в календаре министерства значится другое международное событие – соревнования за Кубок Константина Костенко. Они запланированы на август. Участниками турнира станут юноши.

- Для того чтобы организация международных стартов стала возможной, необходимо очень активное участие всероссийской федерации и алтайской, - объясняет министр. – Алтайская федерация гребли на байдарках и каноэ ведет очень активную деятельность. У нее хорошо сложившиеся отношения с всероссийской федерацией, кроме того, есть определенный контакт с международной федерацией – это как раз залог того, что на нашей алтайской земле проходят соревнования такого уровня.

По словам Рябцева, любая другая алтайская федерация имеет такие же большие шансы проводить на территории региона международные соревнования, инфраструктура для этого имеется. Главное, чтобы у них было желание и умение работать в тандеме для начала с коллегами из всероссийской федерацией. Только вместе они смогут добиться каких-то значимых результатов. Ну а далее, разумеется, надо налаживать контакт с международными федерациями и доказывать им, что мы в состоянии принять те или иные соревнования.

– Пока на территории Алтайского края в этом году заявлен только один международный турнир, но в связи с последними заявлениями Международного Олимпийского комитета и международной федерации, обстоятельства оперативно развиваются. Так что если у кого-то есть желание, мы готовы их обсуждать, - добавляет Рябцев.

Но пока, несмотря на все запреты, которые, как уверен чиновник, временные, наших, в частности, алтайских спортсменов, продолжают готовить как к российским, так и к международным соревнованиям, чтобы после того как снимут «железный занавес» они были готовы бороться за награды на самом высоком уровне.

Стоит отметить, что с тех пор, как россиянам закрыли дорогу на международные старты, уже есть первые подвижки: спустя год после всем известных событий, федерациям дали рекомендации при каких условиях наши спортсмены могут участвовать в турнирах.

– Это говорит о том, что заинтересованность в участии в международных соревнованиях российских и белорусских спортсменов есть. МОК дал федерациям рекомендации, но они на свое усмотрение могут применять их к нам, а могут и нет, - продолжает спикер. – Один из показательных примеров – это чемпионат мира по боксу среди женщин в Индии. Российские спортсменки были допущены и с флагом, и с гимном, и без каких-либо ограничений. С другой стороны легкоатлеты рассказали, что их федерация намерена применять все рекомендации МОК. Так что каждая федерация будет отдельно решать, но пока что их большая часть еще не дали ответы.

Возможно, они будут исходить из позиции большинства, возможно, будут действовать с оглядкой на других. Остается только ждать.

– Еще одна немаловажная положительная тенденция – это приглашение Олимпийского союза Азии для России и Белоруссии принять участие в Играх Азии. Они пройдут в этом году, - продолжает Максим Рябцев. – Это тоже говорит о том, что интерес у международного спорта к нашим спортсменам есть. Если их приглашают на такие соревнования, то чувствуют, что они готовы, им интересно конкурировать с сильными. Если есть заинтересованность у всероссийских федераций развивать своих спортсменов, давать им возможность проявлять свои лучшие качества и дать им возможность участвовать в Олимпийских играх, то эти действия вызывают только благодарность.

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