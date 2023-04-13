В Алтайском крае минимум 20 детей пострадали от распыления перцового баллончика в школе

Дети пожаловались на слезотечение, жжение в слизистой полости рта Фото: Олег УКЛАДОВ

В алтайском селе Первомайское медикам начали поступать массовые сообщения о пострадавших в результате распыления перцового баллончика. Об этом сообщают на станции скорой помощи Бийска.

По предварительным данным, как минимум 20 школьников из села обратились за медицинской помощью. Дети пожаловались на слезотечение, жжение в слизистой полости рта и у одного ребенка чувство нехватки воздуха. Как сообщили пострадавшие, один из учеников принес в школу перцовый баллончик и распылил его содержимое в здании.

– Состояние детей оценивается как средней степени тяжести. Трое несовершеннолетних доставлены в больницу. Сейчас начинают поступать вызовы в частном порядке. Дети, придя со школы домой, жалуются на недомогание, – рассказала главный врач ССМП Алексей Карнаухов.

На данный момент на месте работают три бригады «Станции скорой медицинской помощи Бийска».

По факту инцидента полиция проводит проверку. Правоохранители выехали на место для выяснения обстоятельств. По предварительным данным ГУ МВД по Алтайскому краю, баллончик в школу принес подросток 2010 года рождения. Со слов мальчика, его он нашел накануне. Баллончик лежал в рюкзаке и якобы распылился случайно.

Напомним, ранее подобное ЧП произошло в барнаульском автобусе №108. Женщина распылила перцовый баллончик в салоне во время поездки. Из-за чего всем пассажирам срочно пришлось покинуть транспорт. В пресс-службе МВД Алтайского края по факту инцидента проводят проверку.

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