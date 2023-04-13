7 тысяч человек планируют привить против кори в Алтайском крае

Эксперты призывают пройти вакцинацию тех, кто это еще не сделал Фото: Герман Архаров

В Алтайском крае продолжается подчищающая иммунизация против кори. Вакцинацию проходят люди в возрасте до 35 лет, которые еще не поставили прививки. Подробнее об этом эксперты рассказали во время пресс-конференции в управлении Роспотребнадзора региона.

В разных регионах России регистрируют зараженных корью. Чтобы не допустить распространение заболевания, приняли решение о проведении так называемой подчищающей иммунизации, когда прививки делают тем, кто еще не прошел вакцинацию.

Всего с начала года в Алтайском крае корью заболели 32 человека: 15 взрослых и 17 детей.

– Все несовершеннолетние не были привиты по разным причинам. Большая часть – кочующее население, которое отказывалось от прививок. Взрослые также в основном не получали прививки, – отметила Ольга Егорова, начальник отдела эпиднадзора и санитарной охраны регионального управления Роспотребнадзора.

Тяжелых случаев течения болезни или осложнений у пациентов из Алтайского края не зарегистрировали.

Корь – вирусное заболевание, которое передается с воздушно-капельным путем. Она очень заразна и в зоне риска практически все незащищенные люди, у которых был контакт с больным. Корь сопровождается лихорадкой, общей интоксикацией, сыпью, поражением конъюнктив и верхних отделов респираторного тракта.

По Национальноу календарю дети проходят вакцинацию в 1 год и в 6 лет, а взрослым ставят две прививки до 35 лет. Если человек старше, то он может привиться за свой счет.

– Если человек не был привит в детстве, стал взрослым и противопоказаний у него нет, то должен иметь две прививки, – объясняет Ирина Переладова, главный внештатный эпидемиолог региона. – Ставится первая, а затем с интервалом 3-6 месяцев вторая. Национальный календарь прививок предусматривает полную вакцинацию всего населения: от детского возраста до 35 лет. Также вне зависимости от возраста две прививки должны иметь люди, которые относятся к группам риска. Это работники образования, медики и другие.

Всего в рамках подчищающей иммунизации в Алтайском крае планируют привить 7 тысяч человек. Медики составили списки тех, кто должен пройти вакцинацию и уже обзванивают людей. Иммунизацию будут проводить в поликлиниках региона до конца года.

– Классические инфекционные болезни дают о себе знать. Убежденность в том, что не нужно прививать себя и ребенка, потому что все хорошо, абсолютно ошибочна. Есть и другие серьезные болезни как дифтерия, коклюш, столбняк, паротит, краснуха для определенного контингента. Ситуация с вакцинацией очень серьезная. Если во время подчищающей вакцинации есть призывы ее пройти, то ей нужно пользоваться этим здесь и сейчас, – подчеркнул Валерий Шевченко, главный внештатный инфекционист региона.

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