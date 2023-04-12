Отвергнутый барнаулец пытался в отместку упечь в наркоцентр экс-возлюбленную

По данному факту уже возбудили уголовное дело Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле накануне развернулась настоящая драма из-за неразделенной любви: мужчина не смог смириться с расставанием с любимой и решил, что ситуацию может исправить… наркологическая клиника. Именно туда пообещал отправить возлюбленную барнаулец, если она не согласится к нему вернуться. И слово свое сдержал!

Как сообщает 5-tv.ru, пара встречалась примерно два года, но в какой-то момент 33-летняя женщина почувствовала, что страсть стала угасать. Не желая продолжать отношения, она призналась партнеру, что пора поставить точку. Однако мужчину такой финал не устроил, ведь у него были грандиозные планы на любимую. По всей видимости, он вспомнил одну «народную мудрость», что иногда женское «нет» означает «да», и решил вернуть любимую, чего бы это ему не стоило.

Но раз за разом попытки вновь завоевать сердце женщины заканчивались полным фиаско. И тогда у мужчины созрел план… мести. Горе-любовник встретился с двумя своими товарищами и рассказал им о своем горе, те посочувствовали и согласились, что женщину нужно проучить. Согласно коварному плану, приятели должны были похитить горожанку и поместить в наркологическом реабилитационном центре, в котором работал один из них.

Как сообщили в пресс-службе регионального следкома, 9 апреля женщина, ничего не подозревая, вернулась домой, где ее уже поджидал бывший. Он в последний раз предложил вернуть отношения, а когда та отказалась и прогнала его, то понял, что придется приступать к плану «Б». В квартиру зашли те самые приятели мужчины, взяли женщину под руки, а чтобы не кричала, заткнули рот полотенцем и затащили в автомобиль. Машина направлялась в реабилитационный центр.

- Осуществить преступный план им не удалось, так как по дороге автомобиль злоумышленников был задержан оперативными сотрудниками полиции, - отметили в СУ СК по Алтайскому краю.

Женщине, к счастью, повезло. Товарищей влюбленного до безумия мужчины и его самого уже задержали. По факту незаконного лишения свободы возбуждено уголовное дело. Все задержанные неоднократно привлекались к уголовной ответственности.

По словам барнаульского юриста Сергея Веселых, в соответствии со ст. 29 Закона РФ от 02.07.1992 N 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании», госпитализировать в стационар пациента могут без его согласия или без согласия его законных представителей лишь при соблюдении определенных условий. Одним из них является то, что у лица есть тяжелое расстройство, которое предоставляет опасность для самого человека и окружающих. Если условия не соблюдены, то организация не имеет права госпитализировать человека без его согласия.

- Необходимо иметь в виду, что больные наркоманией подлежат недобровольной госпитализации только при наличии тяжелого психического расстройства в смысле ст. 29 Закона о психиатрической помощи, а не в связи с их нуждаемостью в лечении как таковом и только на основании решения суда, а не решения врачебной комиссии, - подчеркнул юрист.

«Комсомолка» будет следить за развитием событий.

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