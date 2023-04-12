В тот роковой день школьницу вызывали к директору после публикации видео в TikTok Фото: Олег УКЛАДОВ

8 апреля 2021 года трагично погибла 12-летняя школьница в Рубцовске. Позже эксперты выяснили, что причиной гибели стала передозировка лекарствами – девочка перепутала баночки и наглоталась не тех таблеток. В тот роковой день школьницу вызывали «на ковер» к директору после публикации видео в TikTok. Отец девочки считает, что в доведении ребенка до истерики, из-за чего ей и понадобились лекарства, виновата школа.

Что произошло?

В свой последний день в школе Маша (имя изменено, прим. ред.) сняла на видео, как ее одноклассник вытирал корректор, пролитый на брюки. Она и не думала публиковать это в сети, но кто-то из одноклассников счел забавным выложить ролик в популярном приложении. Видео вскоре дошло до руководства школы, его быстро удалили, но Машу и других участников съемки все же вызвали к директору.

Как рассказывала «Комсомолке» знакомая семьи Татьяна, профилактическую беседу с детьми начали проводить еще до того, как в кабинет зашла мама девочки. Все это время школьница ревела взахлеб. Когда мать Маши подошла, то она попыталась успокоить дочь и перевести все в шутку, не ругалась. Директор объяснила детям, что снимать других без разрешения и публиковать это в интернете – недопустимо.

Простая, казалось бы, детская выходка привела к страшным последствиям. Сначала все было хорошо: мама с Машей пошли домой, девочке для поднятия настроения купили игрушку и новую куртку. Уже дома она села выполнять уроки, а мама пошла заниматься делами – у них было небольшое хозяйство с козами.

- Когда женщина вернулась домой, то нашла дочь мертвой – она лежала на полу кухни, у входной двери. Позже мы узнали, что она записала сообщение подруге в WhatsApp, что у нее все расплывается и болит в глазах, - отмечала Татьяна.

После ЧП в школе провели проверку, но, по словам отца погибшей девочки, наказание там так никто и не понес. Зато досталось бедной матери – её осудили по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) и приговорили к исправительным работам.

«На нее кричали»

Сразу же после ЧП в соцсетях появились негативные комментарии по поводу работы завуча, которая в тот момент исполняла обязанности директора. Многие писали, что женщина якобы ведет себя, как «настоящий деспот», и не одного ребенка доводила до слез. Сама женщина разговаривать с «Комсомолкой» отказывалась, так как на тот момент шло следствие.

- Все это раздули и довели ребенка и до слез, и до внутренней истерики. Ее конкретно вызвали в кабинет директора – пятиклассницу, девчоночку. И начали все это без присутствия родителей, потом маме она говорила, что завуч на нее буквально кричала, склоняясь над ухом. Я не пойму, как может человек участвовать в деспотизме над детьми и пройти мимо какого-либо наказания. Не знаю, в общем, я ищу справедливости, по-русски, а не получается, - рассказал отец журналистам Mash Siberia спустя два года после трагедии.

Сообщением вновь заинтересовался следственный комитет. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании гибели 12-летней девочки и разобраться в доводах, которые приводит отец. По мнению мужчины, после разговора с учителем его дочь хотела выпить успокоительное, но перепутала лекарства.

«Комсомолка» будет следить за развитием событий.

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