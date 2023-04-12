Барнаулец организовал нелегальную оружейную мастерскую на чердаке дома

Оружие изъяли Фото: пресс-службы УФСБ России по Алтайскому краю

Житель Барнаула организовал незаконную оружейную мастерскую на чердаке своего дома. Теперь мужчину ждет суд, об этом сообщает УФСБ России по Алтайскому краю.

Как выяснили правоохранители, оружейную мастерскую мужчина обустроил на чердаке дома в Железнодорожном районе Барнаула. Осенью прошлого года он переделал охолощенные автомат и пистолет в боевое огнестрельное оружие, из которого можно вести огонь. Также барнаулец изготовил из светошумовых патронов и металлических снарядов патроны к переделанному пистолету. А из гильз от патронов промышленного производства и металлических снарядов сделал 9 патронов.

Мужчина встретил потенциального покупателя оружия в мастерской и передал оружие. Вскоре жителя краевой столицы задержали.

Правоохранители возбудили уголовные дела по ч.1 ст.223, ч.1 ст.222, ч.2 ст.222 УК РФ (незаконные изготовление огнестрельного оружия и боеприпасов к нему, приобретение и хранение боеприпасов к огнестрельному оружию и сбыт огнестрельного оружия и боеприпасов к нему).

– Во время обыска по месту жительства оперативные сотрудники УФСБ обнаружили и из незаконного оборота изъяли модифицированную из воздушной мелкокалиберную винтовку, взрывчатое вещество, 115 патронов различного калибра, – подчеркнули в ведомстве.

Там также добавили, что незаконную оружейную мастерскую барнаульца ликвидировали.

Житель краевой столицы признал свою вину, уголовное дело направили в суд. Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.

Ранее мы писали о том, что другой житель Барнаула хранил оружие на работе, чтобы продавать его на черном рынке. На подставной сделке он передал один из пистолетов с патронами оперативнику ФСБ, который действовал под видом обычного клиента.

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