Дочь Шукшина опубликовала редкие кадры съемок передачи со своим отцом

Василий Шукшин на съемках «Кинопанорамы». Фото: скриншот выпуска

Мария Шукшина, дочь известного алтайского актера, режиссера и писателя Василия Шукшина, обнаружила старое архивное видео со съемок передачи «Кинопанорама», гостем которой стал ее отец.

– Хотела бы поделиться с вами, дорогие друзья, редкими кадрами. Это съемка передачи «Кинопанорама», но неудачная, что называется, в браке, - пишет Мария Шукшина в своем телеграм-канале. – Но большая удача (по крайней мере, для меня) в том, что этот брак не уничтожили, а сохранили. Видимо, у кого-то, кому дорог был Василий Шукшин, рука дрогнула, и он сберег этот драгоценный материал. Слава Богу!

В этом небольшом забракованном ролике ведущий Алексей Каплер рассказывает о том, что авторы телепередачи год пытались договориться с Шукшиным на интервью. Ответ, почему так вышло, увы, остался за кадром. Далее идет разговор о съемках очередного фильма, где Василий Макарович выступает в качестве режиссера. В данном случае речь, вероятнее всего, идет о фильме «Печки-лавочки». Попутно Шукшин на примере своих героев призывает зрителей быть более чуткими.

- Стоит в повседневной жизни почаще оглядываться на себя. Быть повнимательнее, поумнее, подобрее, почутче к другим людям. Мы то и дело призываем к этому, но все равно забываем. А что, если зайти к этому же разговору, но с другой стороны? Это и смешно, и грустно, и обидно, - говорит Василий Макарович.

Он хочет показать через одного из героев ленты, что человек, оторванный от земли и переехавший в большой город, не обязательно становится другим.

– Это не значит, что город его испортил. Вовсе нет! Город со своей традиционной культурой, с книгами, с библиотеками и т.д. У меня если и есть упрек, то к людям, которые не сумели этим воспользоваться, а нашли другой путь. А еще в городе легче прожить, потому что человек, вышедший из деревни, работать умеет. Стало быть, ему не занимать этой хватки. Он и научится и рубль заработает. Другое дело – куда и за что он его отдаст, - продолжает Шукшин.

Постепенно во время общения герои фильма начинают раскрываться с новых сторон. Соответственно и зрители могут поменять мнение о них.

Василий Шукшин на съемках «Кинопанорамы». Фото: скриншот выпуска

А еще Алексей Каплер решил разузнать о предстоящих съемках фильма «Я пришел дать вам волю». Как бы сказали в наше время, это был самый ожидаемый блокбастер того периода. Шукшин буквально грезил о том, чтобы начать работу. Он запланировал собрать команду к осени 1974 года. Однако худсовет раз за разом отказывался от экранизации. В итоге Василию Макаровичу даже пришлось переписать концовку, но все безрезультатно.

- Степан Разин – это, как вы правильно заметили, - крестьянский вождь, - говорит Шукшин, обращаясь к ведущему. – Уж если мое творчество связалось с российским крестьянством глубоко и на все время, то, стало быть, мне интересна история русского крестьянства, его борьба за свои свободы. На мой взгляд, Степан Тимофеевич, будучи очень яркой фигурой, обрел в истории свою жизнестойкость только благодаря тому, что он стал именно крестьянским вождем.

По мнению Василия Шукшина, на народную память претендует много исторических личностей, поэтому следует пристальней взглянуть на Разина…

Заканчивается небольшой отрывок со съемок передачи словами «Хочется быть искренним в кино и литературе…».

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