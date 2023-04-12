Как проходит диспансеризация по ОМС в 2023 году

Фото: пресс-служба ТФОМС АК

В рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов застрахованные в системе ОМС могут пройти диспансеризацию - комплекс обследований, направленный на выявление хронических неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития.

Ежегодно из бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Алтайского края на финансирование различных профилактических мероприятий направляется более 1 млрд рублей, это позволяет существенно увеличить объемы профилактической помощи и бесплатно обследовать порядка миллиона жителей края, в том числе на раннее выявление онкологических и социально значимых заболеваний, что способствует решению ключевой задачи, которая стоит перед системой здравоохранения, - повышение продолжительности жизни граждан.

Организована активная работа по информированию населения о возможности прохождения профилактических мероприятий. Страховые медицинские организации осуществляют информационное сопровождение застрахованных лиц при организации профилактических мероприятий и направляют гражданам персональные приглашения на профилактические осмотры, диспансеризацию и диспансерное наблюдение.

Главные цели

В 2023 году выделены две основные цели диспансеризации. Первая - раннее выявление болезней системы кровообращения (в первую очередь ишемической болезни сердца и цереброваскулярных заболеваний), злокачественных новообразований, сахарного диабета, хронических болезней легких. То есть тех хронических неинфекционных заболеваний, которые чаще всего приводят к инвалидности и преждевременной смертности.

Вторая цель - выявление и коррекция основных факторов риска заболеваний: высокого артериального давления, повышенного уровня холестерина и глюкозы в крови, курения и пагубного потребления алкоголя, нерационального питания, низкой физической активности, избыточной массы тела.

Диспансеризация - комплекс диагностических мероприятий, которые проводятся с целью раннего выявления признаков хронических заболеваний и рисков их развития. Обследования позволяют на ранней стадии выявить заболевания легких, сердечно-сосудистой системы, онкологические заболевания, сахарный диабет.

Углубленная диспансеризация для переболевших COVID-19 представляет собой дополнительный набор медицинских услуг. В первую очередь обследования необходимы тем гражданам, которые страдают хроническими заболеваниями, переболевшим коронавирусной инфекцией (спустя 60 дней после выздоровления). Кроме того, углубленную диспансеризацию могут провести по инициативе гражданина, в медицинской карте которого нет сведений о перенесенном COVID-19.

Как проходит диспансеризация

Диспансеризация проходит в 2 этапа. Сначала проводится набор обязательных исследований и консультация терапевта.

На первом этапе проводятся следующие обследования:

- проведение опроса (анкетирование);

- измерение роста, веса, индекса массы тела;

- измерение артериального давления;

- определение уровня общего холестерина и глюкозы в крови;

- флюорография легких 1 раз в 2 года;

- определение относительного сердечно-сосудистого риска (с 18 до 39 лет - 1 раз в год);

- ЭКГ в покое (с 35 лет ежегодно);

- индивидуальное профилактическое консультирование (1 раз в 3 года).

Фото: пресс-служба ТФОМС АКс

Пациентам от 40 лет и старше проводят еще несколько обследований:

- анализ крови на гемоглобин, лейкоциты и скорость оседания эритроцитов (СОЭ) (ежегодно);

- анализ кала на скрытую кровь (для выявления опухолей и полипов толстого кишечника до 64 лет - 1 раз в 2 года, в возрасте от 65 до 75 лет ежегодно);

- определение абсолютного сердечно-сосудистого риска (лицам до 64 лет ежегодно);

- измерение внутриглазного давления (ежегодно);

- эзофагогастродуоденоскопия (1 раз в возрасте 45 лет).

Для женщин:

- осмотр фельдшером (акушеркой), врачом-гинекологом - ежегодно с 18 лет;

- взятие мазка с шейки матки, цитологическое исследование для женщин в возрасте от 18 до 64 лет (1 раз в 3 года);

- маммография проводится в возрасте от 40 до 75 лет - 1 раз в 2 года.

Для мужчин:

- определение простат-специфического антигена в крови в возрасте от 45 до 60 лет - 1 раз в 5 лет и в 64 года.

В рамках углубленной диспансеризации для переболевших COVID-19 на первом этапе к общим обследованиям добавлены следующие:

- измерение сатурации - то есть концентрации кислорода в артериальной крови. Этот тест помогает определить, как пациент переносит физические нагрузки и есть ли улучшения после выздоровления от COVID-19;

- тест с 6-минутной ходьбой. Измеряется максимальное расстояние, которое человек проходит в удобном для него темпе за 6 минут. Данные теста используют, чтобы понять реакцию на лечение COVID-19 и спрогнозировать риск инвалидности или смерти у людей с заболеваниями сердца и легких;

- спирометрия - оценивает работу легких после перенесенной коронавирусной инфекции, измеряя объем воздуха и как он быстро через них проходит;

- анализ крови на концентрацию D-димера - предназначен людям, переболевшим коронавирусом в средней или тяжелой форме. Анализ выявляет признаки тромбообразования;

- общий и биохимический анализ крови для оценки общего состояния пациента;

- прием (осмотр) врачом-терапевтом (участковым терапевтом, врачом общей практики) по итогам углубленной диспансеризации.

После этого врач-терапевт производит осмотр кожных покровов, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы и лимфатических узлов у пациента.

Если по результатам первого этапа диспансеризации отклонений в состоянии здоровья не выявлено - диспансеризация завершается.

При выявлении отклонений на втором этапе для уточнения диагноза врач-терапевт может назначить дополнительные обследования пациенту: эхокардиографию, КТ легких и дуплексное сканирование вен нижних конечностей, а также направить на дальнейшее обследование.

По результатам диспансеризации пациент может быть взят под диспансерное наблюдение, направлен на специализированную или высокотехнологичную медицинскую помощь.

О медицинском осмотре

Если застрахованный в системе ОМС гражданин хочет обследоваться, не имея выявленных показаний, у него есть право на прохождение 1 раз в год профилактического медицинского осмотра.

Цели профилактического осмотра такие же, как и у диспансеризации: выявить заболевания на ранней стадии и определить предрасположенность к каким-либо болезням. Однако число исследований, в отличие от диспансеризации, меньше. Записаться на диспансеризацию или профилактический осмотр можно через портал «Госуслуги», непосредственно в поликлинике по месту прикрепления или через электронную регистратуру. Обследования проводят в поликлинике по месту прикрепления.

Согласно статье 185.1 ТК РФ установлено освобождение сотрудников от работы на 1 или 2 дня для прохождения диспансеризации, при этом предусмотрена необходимость сохранения среднего заработка за дни, предоставленные работникам для прохождения диспансеризации.

Работники предпенсионного возраста и работники, которые уже получают пенсию по старости или за выслугу лет, имеют право на освобождение от работы на 2 рабочих дня 1 раз в год с сохранением за ними места работы и среднего заработка.

Чтобы получить выходной для диспансеризации, достаточно написать заявление и согласовать с работодателем день освобождения.

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ

Проконсультироваться по вопросам обязательного медицинского страхования, оказания медицинской помощи, прохождения профилактических мероприятий можно по телефонам «горячей линии» Контакт-центра в сфере ОМС:

- Территориальный фонд ОМС Алтайского края - тел. 8-800-775-85-65 (звонок бесплатный)

- Алтайский филиал ООО «СМК РЕСО-Мед» - тел.: 55-67-67, 8-800-200-92-04 (круглосуточно, звонок бесплатный)

- филиал ООО «Капитал МС» в Алтайском крае - тел.: 20-28-22, 8-800-100-81-02 (круглосуточно, звонок бесплатный).

ВАЖНО!

Бесплатную диспансеризацию могут пройти все застрахованные в системе ОМС граждане:

- с 18 до 39 лет каждые три года;

- с 40 лет, а также в отношении отдельных категорий граждан - ежегодно.

В 2023 году диспансеризацию могут пройти застрахованные лица, которые родились в 1984, 1987, 1990, 1993, 1996, 1999, 2002, 2005 годах, а также граждане старше 40 лет.