Новогодние представления для детей 2022-2023 в Барнауле: афиша, билеты, расписание

Какие спектакли для детей пройдут в Барнауле Фото: Олег УКЛАДОВ

Стали известны новогодние представления для детей 2022-2023 в Барнауле. Рассказываем, когда и где они состоятся.

Театр драмы

«Алиса в зазеркалье» (6+)

Спектакль отправит зрителей нас в увлекательное путешествие по снам и воспоминаниям веселой и любознательной девочки Алисы, которая очень любила играть со своим шаловливым котёнком.

– Мы попадем в волшебную страну Зазеркалье, где всё наоборот: мысли, слова, поступки. Вот что значит пройти сквозь зеркало и оказаться в Зазеркалье, где мир представляет собой большую шахматную доску, – отметили в театре.

Это история о безудержной фантазии человека и веры в неё и в свою силу познания и преодоления.

Когда: 2-3 января (14:00), 4-5 января (11:00, 14:00), 6 января (11:00, 14:00), 7-8 января (14:00)

Театр кукол «Сказка»

«Морозко» (0+)

По сюжету злая мачеха невзлюбила Дуняшу, заставляла много работать, не давала ни минуты отдыха. Родную дочь она баловала и берегла, позволяла ей спать до обеда. Падчерица старалась все делать хорошо, чем еще сильнее злила мачеху.

– Однажды она решила избавиться от падчерицы и отправила ее замерзать в зимний лес. Однако заметил ее Морозко, который прогуливался неподалеку. Пожалел волшебник Дуняшу и во дворец свой сказочный увез, так ведь она и там без дела усидеть не смогла – засиял дворец, – отметили в театре.

Когда: 29 декабря (11:00), 30 декабря (10:00), 2 января (11:00, 13:00, 15:00),

«Зимовье зверей» (6+)

Это спектакль по мотивам русской народной сказки.

– Собрались однажды Бык, Овца, Свинья и Гусь лето искать. Да сильно холодно стало - и решил Бык домик построить, чтобы спокойно перезимовать. Но коварные Лиса, Волк и Медведь решили им помешать... Только не знали они, что крепкую дружбу нельзя сломить никакими кознями, – подчеркнули в театре.

Когда: 3-4 января (11:00, 13:00, 15:00, 17:00), 5 января (11:00)

«Али-баба и сорок разбойников» (6+)

– Каков рецепт настоящей персидской сказки? Возьмите большой сундук сокровищ, добавьте коварства и честности в равных пропорциях, разбавьте все песнями, танцами и пестротой восточного базара, добавьте юмора по вкусу – захватывающая восточная история готова, – подчеркнули в театре.

Когда: 5 января (18:30)

Афишу других спектаклей в театре кукол можно найти здесь.

Филармония

«Аленький цветочек» (6+)

Хореографическая сказка с участием ансамбля «Огоньки».

– В новом балете по сказке «Аленький цветочек» знакомый сюжет выражен ясно, «читается» легко. В ярких хореографических сценах перед зрителем предстают и русские персонажи из сословия купеческого, и торговые гости восточные, и живые сады волшебные, и красавицы заморские, и золоченые слуги механические — кого только нет! – отметили в филармонии.

Когда: 3,4 января, начало в 11:00 и 13:00.

«Сказки бабушки Зимы» (0+)

Новогоднее представление для детей по мотивам народных сказок и обрядов. Для юных зрителей номера подготовил ансамбль народной песни «Вечерки». А также выступит инструментальная группа ансамбля русского танца «Огоньки».

Когда: 5,6 января, начало в 11:00 и 13:00.

Музыкальный театр

«Новые приключения в Простоквашино» (0+)

– Динамичный сюжет представит знакомых героев в неожиданном свете. Вас ждёт настоящий музыкальный деревенский детектив для всей семьи! Сказочные персонажи будут ловко и весело бороться со зловредными захватчиками (вернее, с захватчицей). Победят ли добро и дружба? Что значат в наше время взаимопонимание и поддержка, – отмечают в театре.

Когда: с 23 по 30 декабря и 7, 8 января. Начало в 10 и 13 часов.

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