«Алкоголики – это бомжи, а я ведь зарплату приносил!». Исповедь анонимного алкоголика, который пил больше 30 лет

Мужчина говорит, что начал пить в 12 лет Фото: Олег УКЛАДОВ

– В детстве я дал себе зарок – я не буду такой, как папа, не буду пить, – начинает рассказ о своей зависимости ныне трезвый алкоголик Иван из Барнаула.

Но свои детские обещания он не сдержал и начал пить в совсем юном возрасте – с 12 лет. Говорит, что с тех пор помнит лишь небольшие просветы, когда не был под градусом. Как это обычно бывает – сначала выпивал по праздникам, потом по выходным, а затем уже и повод стал не нужен, чтобы опрокинуть рюмку-другую.

«Ну и что, что я валялся там пьяный?»

Иван работал в шараш-монтажках, периодически его увольняли за пьянство. Почти не расставаясь с бутылкой, при этом зависимым он себя не считал. Даже смерть отца от алкоголизма не стала причиной бросить пагубную привычку.

– Настоящий алкоголик ведь не считает себя алкоголиком. Я думал на тот момент, что алкоголики – это бомжи, а ведь я зарплату приносил какую-никакую, не выбыл из социума… Ну и что, что я валялся там пьяный? – рассуждает уже с самоироний рассказчик.

Под угрозой развода жена Ивана уговорила его закодироваться на пять лет. Для мужчины это было стало настоящим кошмаром.

– Я был трезвый два года, но мое алкогольное мышление и поведение никуда не делось: раздражение, негодование, вспыльчивость. Раньше я снимал это алкоголем, «насухую» разруливать сложные ситуации я не умел. Тяга была такой невыносимой, что я пошел и раскодировался. Вновь начались запои, я пил практически каждый день, - вспоминает он.

На краю пропасти

Но супруга Ивана не сдавалась. Она предложила ему попробовать посещать группу «Анонимных алкоголиков». Под разными предлогами жена приводила чуть ли не за ручку. Чуда сразу не произошло.

– Я слушал, но не воспринимал происходящее всерьез. Я ведь не такой, мне некогда здесь сидеть, всегда ведь были дела поважнее. Так продолжалось три года. На собраниях я даже говорил, что я алкоголик, чтобы меня лишний раз не трогали, – со смехом говорит Иван. – А потом в один момент щелкнуло. В перерыве один алкоголик с большим стажем трезвости начал рассказывать про себя. Он не учил меня, как жить, как пить – просто делился своей историей. Она до того была похожа на мою! Те же страдания, мучения, но он изменился, стоял передо мной счастливый и радостный. Я тоже захотел быть таким. Произошел перелом, я осознал всю свою жизнь, жизнь в алкоголе. На тот момент было уже несколько эпизодов, когда я был на краю пропасти, но все время что-то меня от этой пропасти оттаскивало. Произошло чудо – с того момента я остался трезвым. Тогда мне было 45 лет.

Мужчина начал осознанно ходить на собрания «Анонимных алкоголиков», проходить программу «12 шагов». Иван признал, что он зависимый. На сегодняшний день он не пьет уже больше восьми лет и даже не испытывает тягу. Говорит, что его эгоистическое алкогольное мышление стало более альтруистическим. Он нашел свое предназначение в помощи другим, таким же заблудившимся. До сих пор он регулярно посещает собрания группы, чтобы кого-то также его история заставила бросить пить

– Раньше у меня была цель лишь что-то украсть, чтобы это продать и купить выпивку. Теперь моя цель – помогать другим людям.

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